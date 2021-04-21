Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210421/peskov-1729303926.html
Песков объяснил свои высокие доходы
Песков объяснил свои высокие доходы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил свои высокие доходы процентами от вкладов в банках и финансами, находящимися в управлении компаний. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T15:15
2021-04-21T17:08
дмитрий песков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597683096_0:224:2998:1910_1920x0_80_0_0_5a2c8b4934097012656b8533ef0ffc46.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил свои высокие доходы процентами от вкладов в банках и финансами, находящимися в управлении компаний.Песков в 2020 году заработал 12,527 миллиона рублей, его супруга Татьяна Навка - 212,878 миллиона рублей, соответствующая декларация опубликована на сайте Кремля.Он отметил, что не только его доход оказался выше дохода президента. "Не только пресс-секретарь за год заработал больше, чем президент. Многие заработали больше, чем президент. Дело в том, что "а" - по-разному начисляется зарплата; "б" - разные доходы от банковских вкладов, от средств, которые находятся в том или ином управлении", - пояснил он.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597683096_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_0b87337d153a08309b05712528e815f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, общество

Песков объяснил свои высокие доходы

15:15 21.04.2021 (обновлено: 17:08 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил свои высокие доходы процентами от вкладов в банках и финансами, находящимися в управлении компаний.
Песков в 2020 году заработал 12,527 миллиона рублей, его супруга Татьяна Навка - 212,878 миллиона рублей, соответствующая декларация опубликована на сайте Кремля.

"У меня есть банковские вклады, от которых я получаю проценты. Есть денежные средства, которые в управлении находятся. Как у госслужащих у нас достаточно сильные ограничения на покупку разных акций, облигаций и так далее, например, по закону мы не имеем права покупать иностранные акции и облигации компаний. А я вам признаюсь, что очень много российских компаний, которые у нас очень популярны, они по сути являются иностранными. Но все равно как-то с теми деньгами, которые у нас есть, мы их пытаемся отдавать разным компаниям в управление, что не запрещено законом. Эти доходы плюсуются к зарплате, и они декларируются", - сказал Песков в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

Он отметил, что не только его доход оказался выше дохода президента. "Не только пресс-секретарь за год заработал больше, чем президент. Многие заработали больше, чем президент. Дело в том, что "а" - по-разному начисляется зарплата; "б" - разные доходы от банковских вкладов, от средств, которые находятся в том или ином управлении", - пояснил он.
 
Дмитрий ПесковОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Эксперт рассказал, откуда мошенники так много знают о россиянах
04:08"Индекс шашлыка" за год в России вырос на четверть
03:57Определена распространенная привычка водителей, уничтожающая мотор
03:52НАСА: ровер Perseverance впервые получил кислород из атмосферы Марса
03:48В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:33WSJ: Байден собирается признать геноцид армян в Османской империи
03:26Двум категориям россиян могут облегчить получение доплаты к пенсии
03:16В Крыму призвали вернуть полуострову коллекцию скифского золота
03:14В Рязанской области оценили ситуацию с возвращением "скопинского" маньяка
03:00Физики решили одну из проблем коллайдеров будущего
02:50Названы способы предупредить появление гипертонии
02:43Сирийские ПВО среагировали на ракетную атаку Израиля
02:18Названы шесть ошибок, способных убить автомобиль с АКПП
02:15Специалист напомнил, когда нельзя вернуть товар с дефектом
02:10Врач-диетолог рассказала, что не так с обезжиренными продуктами
02:03Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию
02:00Ученые описали смертельно опасные стили питания
02:00В Москве покажут одну из редчайших православных икон
01:56Valneva сообщила о начале третьей фазы испытаний вакцины от COVID-19
01:41В Подмосковье задержали сотрудника "Команды Навального", сообщил адвокат
Лента новостейМолния