Песков объяснил свои высокие доходы

"У меня есть банковские вклады, от которых я получаю проценты. Есть денежные средства, которые в управлении находятся. Как у госслужащих у нас достаточно сильные ограничения на покупку разных акций, облигаций и так далее, например, по закону мы не имеем права покупать иностранные акции и облигации компаний. А я вам признаюсь, что очень много российских компаний, которые у нас очень популярны, они по сути являются иностранными. Но все равно как-то с теми деньгами, которые у нас есть, мы их пытаемся отдавать разным компаниям в управление, что не запрещено законом. Эти доходы плюсуются к зарплате, и они декларируются", - сказал Песков в интервью радиостанции "Комсомольская правда".