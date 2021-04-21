https://ria.ru/20210421/perevorot-1729270006.html

Путин оценил ситуацию в Белоруссии

Путин оценил ситуацию в Белоруссии

Все велось к реальной попытке переворота в Белоруссии, никто не думает, сколько пострадало бы людей, как бы сложилась судьба этой страны, заявил президент РФ... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T13:20

2021-04-21T13:20

2021-04-21T14:40

россия

александр лукашенко

послание президента федеральному собранию в 2021 году

владимир путин

белоруссия

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Все велось к реальной попытке переворота в Белоруссии, никто не думает, сколько пострадало бы людей, как бы сложилась судьба этой страны, заявил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.Вопиющие действия, такие как попытки убийства президента Александра Лукашенко и переворота в Белоруссии, не находят осуждения у коллективного Запада, заявил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.Ранее Путин отметил, в мире уже привыкли к незаконным санкциям и грубым попыткам одних навязать свою волю другим."На сегодня подобная практика перерождается в нечто гораздо более опасное. Имею в виду недавно ставшие известными факты прямой попытки организации в Белоруссии государственного переворота и убийства президента этой страны. При этом характерно, что даже такие вопиющие действия не находят осуждения у так называемого коллективного Запада. Никто этого как бы не замечает, все делают вид, что вообще ничего не происходит", - сказал Путин.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210419/belorussiya-1728949413.html

россия

белоруссия

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россия, александр лукашенко, послание президента федеральному собранию в 2021 году, владимир путин, белоруссия