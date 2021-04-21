https://ria.ru/20210421/pensiya-1729191703.html

Эксперт объяснил, как выйти на пенсию раньше срока

Эксперт объяснил, как выйти на пенсию раньше срока

Выход на пенсию досрочно возможен, если гражданин предпенсионного возраста потерял работу из-за сокращения штатов и ликвидации организации. При этом он встал на РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T02:19

2021-04-21T02:19

2021-04-21T02:19

общество

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Выход на пенсию досрочно возможен, если гражданин предпенсионного возраста потерял работу из-за сокращения штатов и ликвидации организации. При этом он встал на учет в службу занятости, однако там не смогли его трудоустроить, рассказала агентству "Прайм" аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева. Есть и другие ограничения - претендент на досрочную пенсию должен иметь страховой стаж 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин, а также за время работы накопить 21 пенсионный балл и более. Количество пенсионных баллов зависит от суммы уплаченных в Пенсионный фонд страховых взносов. К категориям работников, которым положена досрочная пенсия, относятся металлурги, шахтеры, водители общественного транспорта и некоторые другие. Это касается и жителей Крайнего Севера, многодетных матерей и людей с большим стажем, заключила Киселева.

https://ria.ru/20210414/vozrast-1728234600.html

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2021

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общество