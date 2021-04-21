https://ria.ru/20210421/pensiya-1729191703.html
Эксперт объяснил, как выйти на пенсию раньше срока
Эксперт объяснил, как выйти на пенсию раньше срока
Выход на пенсию досрочно возможен, если гражданин предпенсионного возраста потерял работу из-за сокращения штатов и ликвидации организации. При этом он встал на РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T02:19
2021-04-21T02:19
2021-04-21T02:19
общество
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Выход на пенсию досрочно возможен, если гражданин предпенсионного возраста потерял работу из-за сокращения штатов и ликвидации организации. При этом он встал на учет в службу занятости, однако там не смогли его трудоустроить, рассказала агентству "Прайм" аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева. Есть и другие ограничения - претендент на досрочную пенсию должен иметь страховой стаж 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин, а также за время работы накопить 21 пенсионный балл и более. Количество пенсионных баллов зависит от суммы уплаченных в Пенсионный фонд страховых взносов. К категориям работников, которым положена досрочная пенсия, относятся металлурги, шахтеры, водители общественного транспорта и некоторые другие. Это касается и жителей Крайнего Севера, многодетных матерей и людей с большим стажем, заключила Киселева.
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общество
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости.
Выход на пенсию
досрочно возможен, если гражданин предпенсионного возраста потерял работу из-за сокращения штатов и ликвидации организации. При этом он встал на учет в службу занятости, однако там не смогли его трудоустроить, рассказала агентству "Прайм"
аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.
"В этом случае служба занятости предлагает досрочное назначение пенсии. Досрочное - это максимум за 2 года до наступления пенсионного возраста, который в 2021 году составляет 56,5 лет у женщин и 61,5 лет у мужчин", - говорит эксперт.
Есть и другие ограничения - претендент на досрочную пенсию должен иметь страховой стаж 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин, а также за время работы накопить 21 пенсионный балл и более. Количество пенсионных баллов зависит от суммы уплаченных в Пенсионный фонд страховых взносов.
К категориям работников, которым положена досрочная пенсия, относятся металлурги, шахтеры, водители общественного транспорта и некоторые другие. Это касается и жителей Крайнего Севера, многодетных матерей и людей с большим стажем, заключила Киселева.