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Путин предложил направить десять миллиардов рублей на оснащение педвузов
Путин предложил направить десять миллиардов рублей на оснащение педвузов
Президент РФ Владимир Путин предложил в ближайшие два года направить 10 миллиардов рублей на оснащение педагогических вузов в России. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T12:47
2021-04-21T12:47
2021-04-21T12:59
навигатор абитуриента
образование - общество
общество
послание президента федеральному собранию в 2021 году
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил в ближайшие два года направить 10 миллиардов рублей на оснащение педагогических вузов в России."Предлагаю в ближайшие два года дополнительно направить 10 миллиардов рублей на капитальный ремонт и техническое оснащение наших педагогических вузов. Прошу правительство уделить самое пристальное внимание современной подготовке будущих учителей, от них во многом зависит будущее России", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>
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навигатор абитуриента, образование - общество, общество, послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, владимир путин