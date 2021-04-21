https://ria.ru/20210421/pedvuzy-1729249986.html

Путин предложил направить десять миллиардов рублей на оснащение педвузов

Путин предложил направить десять миллиардов рублей на оснащение педвузов

Президент РФ Владимир Путин предложил в ближайшие два года направить 10 миллиардов рублей на оснащение педагогических вузов в России. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T12:47

2021-04-21T12:47

2021-04-21T12:59

навигатор абитуриента

образование - общество

общество

послание президента федеральному собранию в 2021 году

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил в ближайшие два года направить 10 миллиардов рублей на оснащение педагогических вузов в России."Предлагаю в ближайшие два года дополнительно направить 10 миллиардов рублей на капитальный ремонт и техническое оснащение наших педагогических вузов. Прошу правительство уделить самое пристальное внимание современной подготовке будущих учителей, от них во многом зависит будущее России", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, образование - общество, общество, послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, владимир путин