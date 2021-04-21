https://ria.ru/20210421/pandemiya-1729241719.html

Путин поблагодарил соцработников, врачей, учителей за работу в пандемию

Путин поблагодарил соцработников, врачей, учителей за работу в пандемию

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил соцработников, врачей и учителей за работу в условиях пандемии. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T12:30

2021-04-21T12:30

2021-04-21T14:47

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил соцработников, врачей и учителей за работу в условиях пандемии.Глава государства в среду выступает с посланием Федеральному собранию. Президент обратил внимание, что в зале Манежа присутствуют врачи, фельдшеры, медсестры и сотрудники скорой помощи, которые во время пандемии сражались за каждую жизнь, рискуя собой."Еще раз сердечное вам спасибо. Вам и вашим коллегам из всех регионов России", - сказал президент.Путин также отметил самоотверженность сотрудников социальных служб, интернатов, домов престарелых, хосписов, которые были и остаются рядом со своими подопечными."Вы со мной согласитесь наверняка. Иногда смотришь на то, что происходит в этих учреждениях, радуешься за людей, которые исполняют так ответственно свой долг. До слез прямо. Хочется сказать им спасибо большое еще раз", - сказал президент.Путин также выразил слова благодарности преподавателям школ, вузов и других образовательных учреждений. "При участии и поддержке родителей, учеников вы сделали все возможное, чтобы ваши воспитанники получали знания, успешно сдавали экзамены", - отметил глава государства.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210421/pandemiya-1729231830.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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