https://ria.ru/20210421/otvetstvennost-1729253381.html

Путин призвал ускорить принятие закона о наказании за вред экологии

Путин призвал ускорить принятие закона о наказании за вред экологии

Президент России Владимир Путин попросил Федеральное собрание ускорить принятие закона о финансовой ответственности владельцев предприятий за вред экологии. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T12:52

2021-04-21T12:52

2021-04-21T14:42

послание президента федеральному собранию в 2021 году

россия

владимир путин

экология

общество

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил Федеральное собрание ускорить принятие закона о финансовой ответственности владельцев предприятий за вред экологии."Прошу ускорить принятие закона, который установит финансовую ответственность собственников предприятий за ликвидацию накопленного вреда, за рекультивацию промплощадок. Такой подход очень простой, как он звучит: получил прибыль за счет природы - убери за собой. Здесь нужно действовать жестко. Росприроднадзор и другие контролирующие органы должны выполнять возложенные на них задачи", - сказал Путин на оглашении послания к Федеральному собранию.По его словам, принцип - загрязнитель платит - должен в полной мере работать и в сфере с обращениями с отходами.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210421/vybros-1729257425.html

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2021

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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, владимир путин, экология, общество