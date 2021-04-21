https://ria.ru/20210421/otvet-1729334858.html

Путин предупредил организаторов провокаций против России о последствиях

Путин предупредил организаторов провокаций против России о последствиях

Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что за любыми действиями, которые представляют опасность для России, последует ассиметричный, быстрый и... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T17:22

2021-04-21T17:22

2021-04-21T17:43

послание президента федеральному собранию в 2021 году

россия

владимир путин

москва

безопасность

политика

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что за любыми действиями, которые представляют опасность для России, последует ассиметричный, быстрый и жесткий ответ.При этом глава государства подчеркнул, что у российских властей хватит ответственности и уверенности в своей правоте при принятии любого решения."Но надеюсь, что никому не придёт в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами", — добавил Путин."Шерхан и Табаки"Президент также указал на недружественные акции против Москвы и отметил, что Кремль ведет себя в этой ситуации максимально сдержанно. Путин добавил, что Россия стремится иметь добрые отношения со всем государствами и не хочет "сжигать мосты".Ранее глава государства выступил с посланием Федеральному собранию. Большая его часть посвящалась социальным и экономическим вопросам, однако в завершение российский лидер затронул и внешнеполитическую тематику.

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россия

москва

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"В случае необходимости ответ будет асимметричным, быстрым, жестким" - Путин о международных отношениях Путин: Россия не хочет сжигать ни с кем мосты, но в случае необходимости ответ будет асимметричным, быстрым, жетским. 2021-04-21T17:22 true PT0M31S

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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, владимир путин, москва, безопасность, политика