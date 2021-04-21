https://ria.ru/20210421/otvet-1729269076.html

Путин о провокаторах: они пожалеют, как никогда ни о чем не жалели

Путин о провокаторах: они пожалеют, как никогда ни о чем не жалели

Россия ни с кем не хочет сжигать мосты, но если кто-то намерен это сделать, то РФ ответит асимметрично, быстро и жестко, организаторы любых провокаций,... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T13:18

2021-04-21T13:18

2021-04-21T16:14

послание президента федеральному собранию в 2021 году

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия ни с кем не хочет сжигать мосты, но если кто-то намерен это сделать, то РФ ответит асимметрично, быстро и жестко, организаторы любых провокаций, угрожающих безопасности РФ, пожалеют так, как никогда не жалели, заявил президент России Владимир Путин."Мы действительно хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения, в том числе, кстати, и с теми, с кем отношения в последнее время у нас, мягко говоря, не складываются", - сказал Путин в послании Федеральному собранию."Мы действительно не хотим сжигать мосты. Но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать эти мосты, должен знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким", - подчеркнул российский лидер."При этом у нас, я просто вынужден это сказать, хватит терпения, ответственности, профессионализма, уверенности в себе и своей правоте и здравого смысла при принятии любого решения. Но надеюсь, что никому не придет в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами", - сказал глава государства.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>

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россия

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"В случае необходимости ответ будет асимметричным, быстрым, жестким" - Путин о международных отношениях Путин: Россия не хочет сжигать ни с кем мосты, но в случае необходимости ответ будет асимметричным, быстрым, жетским. 2021-04-21T13:18 true PT0M31S

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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, владимир путин