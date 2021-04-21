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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210421/ogon-1729152969.html
Главную пасхальную святыню все же доставят в Россию. Но не всем верующим
Главную пасхальную святыню все же доставят в Россию. Но не всем верующим
"А вдруг Благодатный огонь не сойдет?" — этим вопросом верующие Русской православной церкви задавались перед Пасхой на протяжении веков. А теперь — в условиях... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T08:00
2021-04-21T11:31
аналитика - религия и мировоззрение
религия и мировоззрение
россия
анатолий викторов
фонд андрея первозванного
пасха
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимир якунин
москва
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости, Антон Скрипунов. "А вдруг Благодатный огонь не сойдет?" — этим вопросом верующие Русской православной церкви задавались перед Пасхой на протяжении веков. А теперь — в условиях всемирной пандемии — беспокоит еще одно: доставят ли святыню из Иерусалима в Москву. Как выяснил корреспондент РИА Новости, все же привезут. Но с некоторыми оговорками.Массовые молитвыМаски долой: Иерусалим на днях объявили "зеленой зоной". Теперь по городу, который год лидировал по числу заражений в Израиле, можно гулять свободно. Для местных жителей это равнозначно празднику."Все почувствовали большое облегчение. Теперь официально разрешили ходить с открытым лицом. Правда, только по улице — в помещениях антиковидные меры все еще действуют", — рассказывает местный житель Андрей Глоцер.Возвращается на круги своя и религиозная жизнь. Для священного города трех религий — христианства, ислама, иудаизма — это крайне важно. Почти год верующие не могли свободно помолиться у святынь. Евреи — у Стены Плача, мусульмане — в мечети Аль-Акса, христиане — в храме Гроба Господня. Сейчас все по-другому."Например, в моем районе люди снова собираются в синагогах. Кроме того, продолжаются миньяны (молитвенные собрания. — Прим. ред.) на открытом воздухе", — говорит Глоцер.Массовые богослужения проводят и последователи пророка Мухаммеда. В минувшую пятницу на Храмовой горе на пятничный намаз собралось более 70 тысяч верующих. Христиане не отстают: Пасху по западному календарю четвертого апреля встречали толпы католиков. А накануне праздника они прошли крестным ходом по улицам старого города.Запланировали шествие и православные. В Страстную пятницу, 30 апреля, Патриарх Иерусалимский Феофил возглавит молитвенную процессию по Дороге скорби (Via Dolorosa), по которой некогда Спаситель нес крест на Голгофу.Правда, участвовать в обряде будут преимущественно местные жители. Границы Израиля закрыты для паломников. А ведь раньше они приезжали десятками тысяч. Прежде всего, как сами говорят, ради главного пасхального чуда — Благодатного огня. "Верующих пустят"Церемонию схождения Благодатного огня проводят ежегодно накануне православной Пасхи. Обряду почти полторы тысячи лет. Все началось в V веке со свидетельств паломников о "самопроизвольном зажигании лампад" в Кувуклии — часовне над гробом Спасителя. Туда мог зайти только Иерусалимский патриарх. Внутри он, в ожидании чуда, читал особую молитву. Иногда и час, и два.Точно так же обряд совершают и в наши дни. Обычно часовня окружена толпами: в храм Воскресения Христова набивается почти двадцать тысяч верующих. Они предвкушают событие с нетерпением. И страхом — бытует мнение, что если огонь не сойдет, то скоро наступит конец света.Год назад опасения усилились из-за того, что главную христианскую церковь закрыли. Однако церемония состоялась — патриарх Феофил вышел из Кувуклии с зажженным пучком свечей. Вот только раздали святыню внутри храма не тысячам человек, как обычно, а лишь нескольким. В этом году, как заверили РИА Новости в Иерусалимском патриархате, литания (особая служба) Благодатного огня обязательно будет: "Верующие, конечно, придут в храм помолиться вместе с предстоятелем. Они уже готовятся к важному событию. Правда, мы пока не можем сказать, скольких пустят внутрь".Как правило, это зависит от решения местных властей. Технической стороной церемонии занимается полиция Иерусалима. Она, например, не только охраняет паломников, но и регулирует их движение, дабы не было давки. Но сейчас, очевидно, этого делать не станут: на церемонию приедут лишь небольшие делегации от посольств православных стран. В их числе и российские представители.Прошлогодний сценарийВ минувшем году лампаду со святыней от Яффских ворот Иерусалима до аэропорта Бен-Гурион вез российский посол Анатолий Викторов. Там он передал огонь представителям Фонда Андрея Первозванного (ФАП). Именно эта организация еще с начала нулевых доставляет пасхальный символ в Россию.В ФАП подчеркнули, что прошлогодний сценарий повторится. "Делегация сразу же вылетит обратно в Москву, чтобы своевременно привезти лампады с Благодатным огнем к патриаршему богослужению в храме Христа Спасителя", — отмечает председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин.Из-за запрета Роспотребнадзора на массовые мероприятия встречи огня в этом году не будет. До пандемии ради этого в аэропорт Внуково съезжались несколько тысяч верующих, которые затем развозили святыню по своим храмам.Впрочем, это не значит, что православных в России лишат пасхальной радости: в фонде заверили, что уже прорабатывают варианты, как организованно распространить Благодатный огонь. Где именно можно забрать святыню, доставленную из храма Гроба Господня, сообщат ближе к празднику.
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аналитика - религия и мировоззрение, россия, анатолий викторов, фонд андрея первозванного, пасха, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир якунин, москва, иерусалим, пасха. схождение благодатного огня, схождение благодатного огня, в мире

Главную пасхальную святыню все же доставят в Россию. Но не всем верующим

08:00 21.04.2021 (обновлено: 11:31 21.04.2021)
 
© ТАСС/POOL/Вячеслав Прокофьев / Перейти в фотобанкПредседатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин во время встречи Благодатного огня в аэропорту "Внуково-3"
Председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин во время встречи Благодатного огня в аэропорту Внуково-3 - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© ТАСС/POOL/Вячеслав Прокофьев
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости, Антон Скрипунов. "А вдруг Благодатный огонь не сойдет?" — этим вопросом верующие Русской православной церкви задавались перед Пасхой на протяжении веков. А теперь — в условиях всемирной пандемии — беспокоит еще одно: доставят ли святыню из Иерусалима в Москву. Как выяснил корреспондент РИА Новости, все же привезут. Но с некоторыми оговорками.

Массовые молитвы

Маски долой: Иерусалим на днях объявили "зеленой зоной". Теперь по городу, который год лидировал по числу заражений в Израиле, можно гулять свободно. Для местных жителей это равнозначно празднику.
"Все почувствовали большое облегчение. Теперь официально разрешили ходить с открытым лицом. Правда, только по улице — в помещениях антиковидные меры все еще действуют", — рассказывает местный житель Андрей Глоцер.
Возвращается на круги своя и религиозная жизнь. Для священного города трех религий — христианства, ислама, иудаизма — это крайне важно. Почти год верующие не могли свободно помолиться у святынь. Евреи — у Стены Плача, мусульмане — в мечети Аль-Акса, христиане — в храме Гроба Господня. Сейчас все по-другому.
© РИА Новости / Антон СкрипуновВерующий иудей возле Стены Плача в Иерусалиме
Верующий иудей возле Стены плача в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Верующий иудей возле Стены Плача в Иерусалиме
"Например, в моем районе люди снова собираются в синагогах. Кроме того, продолжаются миньяны (молитвенные собрания. — Прим. ред.) на открытом воздухе", — говорит Глоцер.
Массовые богослужения проводят и последователи пророка Мухаммеда. В минувшую пятницу на Храмовой горе на пятничный намаз собралось более 70 тысяч верующих. Христиане не отстают: Пасху по западному календарю четвертого апреля встречали толпы католиков. А накануне праздника они прошли крестным ходом по улицам старого города.
Запланировали шествие и православные. В Страстную пятницу, 30 апреля, Патриарх Иерусалимский Феофил возглавит молитвенную процессию по Дороге скорби (Via Dolorosa), по которой некогда Спаситель нес крест на Голгофу.
Правда, участвовать в обряде будут преимущественно местные жители. Границы Израиля закрыты для паломников. А ведь раньше они приезжали десятками тысяч. Прежде всего, как сами говорят, ради главного пасхального чуда — Благодатного огня.
© РИА Новости / Антон СкрипуновКувуклия в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Кувуклия в храме Гроба Господня в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Кувуклия в храме Гроба Господня в Иерусалиме

"Верующих пустят"

Церемонию схождения Благодатного огня проводят ежегодно накануне православной Пасхи. Обряду почти полторы тысячи лет. Все началось в V веке со свидетельств паломников о "самопроизвольном зажигании лампад" в Кувуклии — часовне над гробом Спасителя. Туда мог зайти только Иерусалимский патриарх. Внутри он, в ожидании чуда, читал особую молитву. Иногда и час, и два.
Точно так же обряд совершают и в наши дни. Обычно часовня окружена толпами: в храм Воскресения Христова набивается почти двадцать тысяч верующих. Они предвкушают событие с нетерпением. И страхом — бытует мнение, что если огонь не сойдет, то скоро наступит конец света.
Год назад опасения усилились из-за того, что главную христианскую церковь закрыли. Однако церемония состоялась — патриарх Феофил вышел из Кувуклии с зажженным пучком свечей. Вот только раздали святыню внутри храма не тысячам человек, как обычно, а лишь нескольким.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВерующие празднуют схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня
Верующие празднуют схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Верующие празднуют схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня
В этом году, как заверили РИА Новости в Иерусалимском патриархате, литания (особая служба) Благодатного огня обязательно будет: "Верующие, конечно, придут в храм помолиться вместе с предстоятелем. Они уже готовятся к важному событию. Правда, мы пока не можем сказать, скольких пустят внутрь".
Как правило, это зависит от решения местных властей. Технической стороной церемонии занимается полиция Иерусалима. Она, например, не только охраняет паломников, но и регулирует их движение, дабы не было давки. Но сейчас, очевидно, этого делать не станут: на церемонию приедут лишь небольшие делегации от посольств православных стран. В их числе и российские представители.

Прошлогодний сценарий

В минувшем году лампаду со святыней от Яффских ворот Иерусалима до аэропорта Бен-Гурион вез российский посол Анатолий Викторов. Там он передал огонь представителям Фонда Андрея Первозванного (ФАП). Именно эта организация еще с начала нулевых доставляет пасхальный символ в Россию.
© ТАСС/POOL/Вячеслав Прокофьев / Перейти в фотобанкПредседатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин во время встречи Благодатного огня в аэропорту Внуково-3
Председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин во время встречи Благодатного огня в аэропорту Внуково-3 - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
© ТАСС/POOL/Вячеслав Прокофьев
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Председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин во время встречи Благодатного огня в аэропорту Внуково-3
В ФАП подчеркнули, что прошлогодний сценарий повторится. "Делегация сразу же вылетит обратно в Москву, чтобы своевременно привезти лампады с Благодатным огнем к патриаршему богослужению в храме Христа Спасителя", — отмечает председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин.
Из-за запрета Роспотребнадзора на массовые мероприятия встречи огня в этом году не будет. До пандемии ради этого в аэропорт Внуково съезжались несколько тысяч верующих, которые затем развозили святыню по своим храмам.
Впрочем, это не значит, что православных в России лишат пасхальной радости: в фонде заверили, что уже прорабатывают варианты, как организованно распространить Благодатный огонь. Где именно можно забрать святыню, доставленную из храма Гроба Господня, сообщат ближе к празднику.
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