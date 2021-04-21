https://ria.ru/20210421/obstrel-1729381513.html

ЛНР обвинила Украину в целенаправленном обстреле населенных пунктов

ЛНР обвинила Украину в целенаправленном обстреле населенных пунктов

Украинская армия целенаправленно обстреливает населенные пункты самопровозглашенной Луганской народной республики, игнорируя нормы международного гуманитарного... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T23:30

2021-04-21T23:30

2021-04-21T23:58

яков осадчий

ситуация в днр и лнр

сцкк

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

минск

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728434042_0:263:3072:1991_1920x0_80_0_0_36e0c8cf0acaa3bb18996ce0cac2fb4e.jpg

ЛУГАНСК, 21 апр — РИА Новости. Украинская армия целенаправленно обстреливает населенные пункты самопровозглашенной Луганской народной республики, игнорируя нормы международного гуманитарного права и Женевской конвенции, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.Он призвал международных наблюдателей зафиксировать эти действия, а также потребовать от украинской стороны детального разбирательства с указанием всех виновных должностных лиц, для привлечения их к уголовной ответственности.По заявлению представительства ЛНР в СЦКК, украинские силовики накануне четыре раза нарушили перемирие, обстреляв территорию республики, в том числе поселок Золотое-5.Позже Народная милиция ЛНР заявила, что в результате обстрелов повреждена квартира в жилом доме.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яков осадчий, ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, минск, оон, в мире