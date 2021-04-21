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ЛНР обвинила Украину в целенаправленном обстреле населенных пунктов
ЛНР обвинила Украину в целенаправленном обстреле населенных пунктов
Украинская армия целенаправленно обстреливает населенные пункты самопровозглашенной Луганской народной республики, игнорируя нормы международного гуманитарного... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T23:30
2021-04-21T23:58
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
сцкк
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
минск
оон
в мире
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ЛУГАНСК, 21 апр — РИА Новости. Украинская армия целенаправленно обстреливает населенные пункты самопровозглашенной Луганской народной республики, игнорируя нормы международного гуманитарного права и Женевской конвенции, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.Он призвал международных наблюдателей зафиксировать эти действия, а также потребовать от украинской стороны детального разбирательства с указанием всех виновных должностных лиц, для привлечения их к уголовной ответственности.По заявлению представительства ЛНР в СЦКК, украинские силовики накануне четыре раза нарушили перемирие, обстреляв территорию республики, в том числе поселок Золотое-5.Позже Народная милиция ЛНР заявила, что в результате обстрелов повреждена квартира в жилом доме.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html
https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html
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яков осадчий, ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, минск, оон, в мире

ЛНР обвинила Украину в целенаправленном обстреле населенных пунктов

23:30 21.04.2021 (обновлено: 23:58 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСледы от осколков снаряда на стене жилого дома в Киевском районе Донецка
Следы от осколков снаряда на стене жилого дома в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 21 апр — РИА Новости. Украинская армия целенаправленно обстреливает населенные пункты самопровозглашенной Луганской народной республики, игнорируя нормы международного гуманитарного права и Женевской конвенции, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Он призвал международных наблюдателей зафиксировать эти действия, а также потребовать от украинской стороны детального разбирательства с указанием всех виновных должностных лиц, для привлечения их к уголовной ответственности.
Украинские военнослужащие охраняют контрольно-пропускной пункт возле новой линии соприкосновения в Золотом, Луганская область - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
10 апреля, 08:00
Какая Украина нам не нужна
По заявлению представительства ЛНР в СЦКК, украинские силовики накануне четыре раза нарушили перемирие, обстреляв территорию республики, в том числе поселок Золотое-5.
Позже Народная милиция ЛНР заявила, что в результате обстрелов повреждена квартира в жилом доме.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Жители на одной из улиц Углегорска Донецкой области - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
13 марта, 08:00
Украинские "ястребы" призывают сделать Донбасс безлюдным
 
Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинскООНВ мире
 
 
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