https://ria.ru/20210421/obstrel-1729381513.html
ЛНР обвинила Украину в целенаправленном обстреле населенных пунктов
ЛНР обвинила Украину в целенаправленном обстреле населенных пунктов
Украинская армия целенаправленно обстреливает населенные пункты самопровозглашенной Луганской народной республики, игнорируя нормы международного гуманитарного... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T23:30
2021-04-21T23:30
2021-04-21T23:58
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
сцкк
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
минск
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728434042_0:263:3072:1991_1920x0_80_0_0_36e0c8cf0acaa3bb18996ce0cac2fb4e.jpg
ЛУГАНСК, 21 апр — РИА Новости. Украинская армия целенаправленно обстреливает населенные пункты самопровозглашенной Луганской народной республики, игнорируя нормы международного гуманитарного права и Женевской конвенции, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.Он призвал международных наблюдателей зафиксировать эти действия, а также потребовать от украинской стороны детального разбирательства с указанием всех виновных должностных лиц, для привлечения их к уголовной ответственности.По заявлению представительства ЛНР в СЦКК, украинские силовики накануне четыре раза нарушили перемирие, обстреляв территорию республики, в том числе поселок Золотое-5.Позже Народная милиция ЛНР заявила, что в результате обстрелов повреждена квартира в жилом доме.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html
https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728434042_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_9b20c3504e292e146f49d82a3ffc70e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
яков осадчий, ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, минск, оон, в мире