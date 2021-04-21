https://ria.ru/20210421/obstrel-1729323497.html

В ДНР заявили о гибели двух человек при обстрелах со стороны силовиков

В ДНР заявили о гибели двух человек при обстрелах со стороны силовиков

Двое ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики погибли в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, сообщил в... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T16:39

2021-04-21T16:39

2021-04-21T16:39

эдуард басурин

донбасс

донецкая народная республика

в мире

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ДОНЕЦК, 21 апр - РИА Новости. Двое ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики погибли в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, сообщил в среду журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.Ранее в ДНР сообщили о четырех обстрелах со стороны украинских силовиков за минувшие сутки."С прискорбием сообщаем, что в результате обстрелов украинских боевиков два защитника нашей республики погибли", - сказал Басурин.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210419/donbass-1728989808.html

донбасс

донецкая народная республика

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эдуард басурин, донбасс, донецкая народная республика, в мире