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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210421/netflix-1729127119.html
Стало известно, кто сыграет главную роль в игровой версии "Короля тигров"
Стало известно, кто сыграет главную роль в игровой версии "Короля тигров"
Джон Кэмерон Митчелл получил главную роль в новом сериале NBC "Джо Экзотик", сообщает Variety. Проект основан на подкасте Wondery, который в свою очередь... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T07:05
2021-04-21T07:05
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Джон Кэмерон Митчелл получил главную роль в новом сериале NBC "Джо Экзотик", сообщает Variety. Проект основан на подкасте Wondery, который в свою очередь вдохновлен документальным сериалом Netflix — "Король тигров: Убийство, хаос и безумие". Гей-многоженец из Техаса по прозвищу Джо Экзотик содержал частный зоопарк диких кошек в США. Питомник был основан из-за любви и жалости к животным, но добрые намерения очень быстро отошли в сторону, когда Джо почувствовал вкус славы и власти. Он исполнял кантри-музыку, соблазнял гетеросексуальных мужчин, мечтал стать президентом Америки и попал в тюрьму по обвинению в покушении на убийство.Только за первый месяц после выхода на Netflix "Король тигров" набрал 64 миллиона просмотров. Проект NBC не единственный игровой сериал про Джо Экзотика. CBS Television Studios и Imagine Television также заняты разработкой байопика эпатажного владельца зверинца – главную роль в нем сыграет Николас Кейдж.Джон Кэмерон Митчелл театральный и кинорежиссер. Его мюзикл "Хедвиг и злосчастный дюйм" получил премию Obie Award. Он сыграл Энди Уорхола в сериале "Винил" и Феликса Стейплса в "Хорошей борьбе". Николь Кидман была номинирована на Оскар за главную роль в его фильме "Кроличья нора". Когда выйдет сериал с Митчеллом в роли короля тигров, пока не объявлено.
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культура, кино и сериалы, netflix, николас кейдж

Стало известно, кто сыграет главную роль в игровой версии "Короля тигров"

07:05 21.04.2021
 
© AP Photo / Invision/Evan Agostini/AFP/Netflix USДжон Кэмерон Митчелл – Джо Экзотик
Джон Кэмерон Митчелл – Джо Экзотик - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© AP Photo / Invision/Evan Agostini/AFP/Netflix US
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Джон Кэмерон Митчелл получил главную роль в новом сериале NBC "Джо Экзотик", сообщает Variety. Проект основан на подкасте Wondery, который в свою очередь вдохновлен документальным сериалом Netflix — "Король тигров: Убийство, хаос и безумие".
Гей-многоженец из Техаса по прозвищу Джо Экзотик содержал частный зоопарк диких кошек в США. Питомник был основан из-за любви и жалости к животным, но добрые намерения очень быстро отошли в сторону, когда Джо почувствовал вкус славы и власти. Он исполнял кантри-музыку, соблазнял гетеросексуальных мужчин, мечтал стать президентом Америки и попал в тюрьму по обвинению в покушении на убийство.
"Мы с Джо ровесники, и я тоже, будучи квир-персоной, вырос в Техасе – Оклахома и Канзас, и поэтому я чувствую, что в какой-то мере понимаю этого парня и его отчаянную попытку покорить этот недружелюбный мир", — говорит Джон Кэмерон Митчелл.
Только за первый месяц после выхода на Netflix "Король тигров" набрал 64 миллиона просмотров. Проект NBC не единственный игровой сериал про Джо Экзотика. CBS Television Studios и Imagine Television также заняты разработкой байопика эпатажного владельца зверинца – главную роль в нем сыграет Николас Кейдж.
Джон Кэмерон Митчелл театральный и кинорежиссер. Его мюзикл "Хедвиг и злосчастный дюйм" получил премию Obie Award. Он сыграл Энди Уорхола в сериале "Винил" и Феликса Стейплса в "Хорошей борьбе". Николь Кидман была номинирована на Оскар за главную роль в его фильме "Кроличья нора".
Когда выйдет сериал с Митчеллом в роли короля тигров, пока не объявлено.
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