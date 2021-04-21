https://ria.ru/20210421/netflix-1729127119.html

Стало известно, кто сыграет главную роль в игровой версии "Короля тигров"

Стало известно, кто сыграет главную роль в игровой версии "Короля тигров"

Джон Кэмерон Митчелл получил главную роль в новом сериале NBC "Джо Экзотик", сообщает Variety. Проект основан на подкасте Wondery, который в свою очередь... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T07:05

2021-04-21T07:05

2021-04-21T07:05

культура

культура

кино и сериалы

netflix

николас кейдж

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729132690_0:0:2756:1550_1920x0_80_0_0_a3ece18471827444beb47e31b702bf95.jpg

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Джон Кэмерон Митчелл получил главную роль в новом сериале NBC "Джо Экзотик", сообщает Variety. Проект основан на подкасте Wondery, который в свою очередь вдохновлен документальным сериалом Netflix — "Король тигров: Убийство, хаос и безумие". Гей-многоженец из Техаса по прозвищу Джо Экзотик содержал частный зоопарк диких кошек в США. Питомник был основан из-за любви и жалости к животным, но добрые намерения очень быстро отошли в сторону, когда Джо почувствовал вкус славы и власти. Он исполнял кантри-музыку, соблазнял гетеросексуальных мужчин, мечтал стать президентом Америки и попал в тюрьму по обвинению в покушении на убийство.Только за первый месяц после выхода на Netflix "Король тигров" набрал 64 миллиона просмотров. Проект NBC не единственный игровой сериал про Джо Экзотика. CBS Television Studios и Imagine Television также заняты разработкой байопика эпатажного владельца зверинца – главную роль в нем сыграет Николас Кейдж.Джон Кэмерон Митчелл театральный и кинорежиссер. Его мюзикл "Хедвиг и злосчастный дюйм" получил премию Obie Award. Он сыграл Энди Уорхола в сериале "Винил" и Феликса Стейплса в "Хорошей борьбе". Николь Кидман была номинирована на Оскар за главную роль в его фильме "Кроличья нора". Когда выйдет сериал с Митчеллом в роли короля тигров, пока не объявлено.

https://ria.ru/20210104/serialy-1591199916.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, кино и сериалы, netflix, николас кейдж