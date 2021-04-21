https://ria.ru/20210421/neft-1729279652.html

Цены на нефть упали из-за опасений по поводу спроса

Цены на нефть упали из-за опасений по поводу спроса

Мировые цены на нефть в среду днем опускаются на 1% на фоне ряда внешних факторов, в том числе касающихся спроса на нефть, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T13:50

2021-04-21T13:50

2021-04-21T13:50

цены на нефть

опек

brent

япония

индия

сша

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575062950_0:209:2815:1792_1920x0_80_0_0_b984a81940672bb63ce8e998c2b03d1b.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Мировые цены на нефть в среду днем опускаются на 1% на фоне ряда внешних факторов, в том числе касающихся спроса на нефть, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 13.17 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,99%, до 65,91 доллара, стоимость июньских фьючерсов на WTI - на 1,09%, до 61,99 доллара за баррель.В среду на нефтяные торги влияет ряд факторов, которые в целом оказывают давление на котировки. Одним из таких факторов остается пандемия коронавируса. Из-за нового всплеска случаев заражения, в частности, в Индии и Японии, усилилась неопределенность относительно восстановления экономики и спроса на нефть.Согласно опубликованным в ночь на среду данным Американского института нефти (API), рост коммерческих запасов в США за неделю по 16 апреля составил 0,4 миллиона баррелей. Аналитики же полагают, что запасы за неделю показали снижение четвертую неделю подряд - на 3 миллиона баррелей.Трейдеры следят и за событиями вокруг США и ОПЕК+. Как сообщил ранее РИА Новости источник в одной из делегаций, руководство ОПЕК намерено в среду обсудить с рядом членов ОПЕК+ законопроект США, допускающий иски против участников картеля.Инвесторы также обратили внимание на прогноз Всемирного банка (ВБ). Как ожидает ВБ, цена барреля нефти в текущем году составит в среднем 56 долларов. А в 2022 году, по его прогнозу, цена на нефть составит 60 долларов за баррель.

https://ria.ru/20210421/neft-1729239843.html

https://ria.ru/20210419/neft-1728867840.html

япония

индия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, опек, brent, япония, индия, сша, экономика