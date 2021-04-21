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Цены на нефть упали из-за опасений по поводу спроса
Цены на нефть упали из-за опасений по поводу спроса
Мировые цены на нефть в среду днем опускаются на 1% на фоне ряда внешних факторов, в том числе касающихся спроса на нефть, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T13:50
2021-04-21T13:50
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Мировые цены на нефть в среду днем опускаются на 1% на фоне ряда внешних факторов, в том числе касающихся спроса на нефть, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 13.17 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,99%, до 65,91 доллара, стоимость июньских фьючерсов на WTI - на 1,09%, до 61,99 доллара за баррель.В среду на нефтяные торги влияет ряд факторов, которые в целом оказывают давление на котировки. Одним из таких факторов остается пандемия коронавируса. Из-за нового всплеска случаев заражения, в частности, в Индии и Японии, усилилась неопределенность относительно восстановления экономики и спроса на нефть.Согласно опубликованным в ночь на среду данным Американского института нефти (API), рост коммерческих запасов в США за неделю по 16 апреля составил 0,4 миллиона баррелей. Аналитики же полагают, что запасы за неделю показали снижение четвертую неделю подряд - на 3 миллиона баррелей.Трейдеры следят и за событиями вокруг США и ОПЕК+. Как сообщил ранее РИА Новости источник в одной из делегаций, руководство ОПЕК намерено в среду обсудить с рядом членов ОПЕК+ законопроект США, допускающий иски против участников картеля.Инвесторы также обратили внимание на прогноз Всемирного банка (ВБ). Как ожидает ВБ, цена барреля нефти в текущем году составит в среднем 56 долларов. А в 2022 году, по его прогнозу, цена на нефть составит 60 долларов за баррель.
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цены на нефть, опек, brent, япония, индия, сша, экономика

Цены на нефть упали из-за опасений по поводу спроса

13:50 21.04.2021
 
© AP Photo / Charlie RiedelНефтяная насосная станция
Нефтяная насосная станция - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© AP Photo / Charlie Riedel
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Мировые цены на нефть в среду днем опускаются на 1% на фоне ряда внешних факторов, в том числе касающихся спроса на нефть, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.17 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,99%, до 65,91 доллара, стоимость июньских фьючерсов на WTI - на 1,09%, до 61,99 доллара за баррель.
Предприятие ООО РН-Пурнефтегаз в Ямало-Ненецком автономном округе - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
Вчера, 12:47Россия-Китай: Главное
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В среду на нефтяные торги влияет ряд факторов, которые в целом оказывают давление на котировки. Одним из таких факторов остается пандемия коронавируса. Из-за нового всплеска случаев заражения, в частности, в Индии и Японии, усилилась неопределенность относительно восстановления экономики и спроса на нефть.
Согласно опубликованным в ночь на среду данным Американского института нефти (API), рост коммерческих запасов в США за неделю по 16 апреля составил 0,4 миллиона баррелей. Аналитики же полагают, что запасы за неделю показали снижение четвертую неделю подряд - на 3 миллиона баррелей.
Трейдеры следят и за событиями вокруг США и ОПЕК+. Как сообщил ранее РИА Новости источник в одной из делегаций, руководство ОПЕК намерено в среду обсудить с рядом членов ОПЕК+ законопроект США, допускающий иски против участников картеля.
Инвесторы также обратили внимание на прогноз Всемирного банка (ВБ). Как ожидает ВБ, цена барреля нефти в текущем году составит в среднем 56 долларов. А в 2022 году, по его прогнозу, цена на нефть составит 60 долларов за баррель.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 06:22Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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