Памфилова надеется, что все права Навального будут обеспечены
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заключительном заседании действующего состава Центризбиркома
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова считает, что медицина должна быть выведена из ведомства ФСИН, и надеется, что все права Алексея Навального, связанные со здоровьем, будут обеспечены.
"Я в свое время как уполномоченный по правам человека добивалась того, чтобы медицина была все-таки выведена из ведомства ФСИН. Я считаю, что это для всех заключённых имеет большое значение", - сказала она журналистам.
"Я надеюсь, что у него (Навального) тоже, так же как у всех остальных, будет все нормально. Я во всяком случае на это надеюсь. Я думаю, что у него в равной степени так, как положено, должно быть, будут обеспечены все его права, связанные со здоровьем", - добавила Памфилова.
Навальный, которому в феврале Симоновский суд Москвы отменил условный срок по делу компании "Ив Роше", назначив 3,5 года колонии общего режима, 31 марта написал в своем Instagram, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь.
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На прошлой неделе УФСИН по Владимирской области сообщило РИА Новости, что Навальный с 5 по 9 апреля находился в медико-санитарной части ИК-2 в Покрове, после чего "в связи с улучшением состояния здоровья" был переведен обратно в отряд. В понедельник ведомство сообщило, что комиссия врачей приняла решение перевести заключенного из колонии в стационар областной больницы для осужденных во Владимире.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова ранее сообщила, что просила ГП проверить ситуацию с допуском врачей к Навальному и что блогера во вторник посетили четыре гражданских врача, не из системы ФСИН, по их заключению, он получает всю необходимую терапию, серьезных опасений нет.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
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Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.