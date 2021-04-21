https://ria.ru/20210421/navalnyy-1729309547.html

Памфилова надеется, что все права Навального будут обеспечены

Памфилова надеется, что все права Навального будут обеспечены

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова считает, что медицина должна быть выведена из ведомства ФСИН, и надеется, что все права Алексея Навального, связанные со здоровьем,... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T15:36

2021-04-21T15:36

2021-04-21T15:36

россия

элла памфилова

татьяна москалькова

здоровье - общество

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

москва

покров

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова считает, что медицина должна быть выведена из ведомства ФСИН, и надеется, что все права Алексея Навального, связанные со здоровьем, будут обеспечены."Я надеюсь, что у него (Навального) тоже, так же как у всех остальных, будет все нормально. Я во всяком случае на это надеюсь. Я думаю, что у него в равной степени так, как положено, должно быть, будут обеспечены все его права, связанные со здоровьем", - добавила Памфилова.Навальный, которому в феврале Симоновский суд Москвы отменил условный срок по делу компании "Ив Роше", назначив 3,5 года колонии общего режима, 31 марта написал в своем Instagram, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь.На прошлой неделе УФСИН по Владимирской области сообщило РИА Новости, что Навальный с 5 по 9 апреля находился в медико-санитарной части ИК-2 в Покрове, после чего "в связи с улучшением состояния здоровья" был переведен обратно в отряд. В понедельник ведомство сообщило, что комиссия врачей приняла решение перевести заключенного из колонии в стационар областной больницы для осужденных во Владимире.Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова ранее сообщила, что просила ГП проверить ситуацию с допуском врачей к Навальному и что блогера во вторник посетили четыре гражданских врача, не из системы ФСИН, по их заключению, он получает всю необходимую терапию, серьезных опасений нет.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210421/navalnyy-1729305947.html

https://ria.ru/20210420/navalnyy-1729181681.html

россия

москва

покров

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россия, элла памфилова, татьяна москалькова, здоровье - общество, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), москва, покров, происшествия