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Путин поставил задачу выйти на устойчивый рост численности населения
Путин поставил задачу выйти на устойчивый рост численности населения
Прирост населения России и увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет являются стратегическими направлениями деятельности властей, заявил президент РФ РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T12:14
2021-04-21T12:14
2021-04-21T12:56
послание президента федеральному собранию в 2021 году
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Прирост населения России и увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет являются стратегическими направлениями деятельности властей, заявил президент РФ Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию в среду."Наша стратегия в том, чтобы вновь выйти на устойчивый рост численности населения, добиться, чтобы в 2030 году средняя продолжительность жизни в России составила 78 лет", - сказал президент."Статистика дает нам, к сожалению, неутешительные, нерадостные цифры, мы видим даже определенное снижение - понятное с этой пандемией, что происходит, - но стратегических целей в этом направлении, на этом важнейшем направлении мы отменять не будем", - добавил глава государства.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>
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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, владимир путин, общество