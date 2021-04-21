https://ria.ru/20210421/naselenie-1729234243.html

Путин поставил задачу выйти на устойчивый рост численности населения

Путин поставил задачу выйти на устойчивый рост численности населения

Прирост населения России и увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет являются стратегическими направлениями деятельности властей, заявил президент РФ РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T12:14

2021-04-21T12:14

2021-04-21T12:56

послание президента федеральному собранию в 2021 году

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Прирост населения России и увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет являются стратегическими направлениями деятельности властей, заявил президент РФ Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию в среду."Наша стратегия в том, чтобы вновь выйти на устойчивый рост численности населения, добиться, чтобы в 2030 году средняя продолжительность жизни в России составила 78 лет", - сказал президент."Статистика дает нам, к сожалению, неутешительные, нерадостные цифры, мы видим даже определенное снижение - понятное с этой пандемией, что происходит, - но стратегических целей в этом направлении, на этом важнейшем направлении мы отменять не будем", - добавил глава государства.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210421/tsennosti-1729233638.html

россия

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2021

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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, владимир путин, общество