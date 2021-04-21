https://ria.ru/20210421/nalogi-1729254649.html

Путин ждет предложений по достройке налогового законодательства

Путин ждет предложений по достройке налогового законодательства

Власти России по итогам года будут принимать решения по донастройке налогового законодательства, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что ждет... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T12:55

2021-04-21T12:55

2021-04-21T13:33

послание президента федеральному собранию в 2021 году

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Власти России по итогам года будут принимать решения по донастройке налогового законодательства, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что ждет предложений от правительства."Посмотрим, как она будет использована, эта прибыль, и с учетом этого по итогам года будем принимать решение о возможной донастройке налогового законодательства. Жду здесь от правительства конкретных предложений", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210421/biznes-1729251442.html

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2021

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послание президента федеральному собранию в 2021 году, владимир путин, экономика