https://ria.ru/20210421/murashko-1729280825.html
Мурашко оценил активность вакцинации
Мурашко оценил активность вакцинации
Активность вакцинации в России в настоящее время высокая, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T13:55
2021-04-21T13:55
2021-04-21T14:34
михаил мурашко
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Активность вакцинации в России в настоящее время высокая, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.По его словам, "в первую очередь, сейчас преломилась ситуация в отношении лиц старшего возраста"."Хочу отметить, что течение у них наиболее тяжелое и тяжелые осложнения у лиц старше 80 лет наступают фактически у каждого третьего пациента. Поэтому пройти вакцинацию сегодня уже стало для этой категории обязательным для сохранения здоровья", - добавил министр.Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что планируется до августа сформировать коллективный иммунитет от коронавируса.
https://ria.ru/20210421/vaktsinatsiya-1729236187.html
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михаил мурашко, коронавирус в россии, россия, общество