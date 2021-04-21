https://ria.ru/20210421/msp-1729351848.html

Корпорация МСП создаст программу поддержки для молодых бизнесменов

Корпорация МСП создаст программу поддержки для молодых бизнесменов

Корпорация МСП намерена создать отдельную кредитно-гарантийную программу для молодых бизнесменов из сферы малого и среднего предпринимательства, сообщили в... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T18:40

2021-04-21T18:40

2021-04-21T18:40

корпорация мсп

вэб

мсп банк

андрей белоусов

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Корпорация МСП намерена создать отдельную кредитно-гарантийную программу для молодых бизнесменов из сферы малого и среднего предпринимательства, сообщили в корпорации."Что касается поддержки молодежи, то Корпорация МСП планирует создать отдельную кредитно-гарантийную программу для молодых предпринимателей. В нашем дочернем МСП Банке уже есть специальный кредитный продукт для молодых. Активно работают обучающие программы "Азбука предпринимателя" и "Школа предпринимательства", – рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Ранее в среду в рамках послания президента Федеральному собранию Владимир Путин поручил правительству в течение месяца подготовить меры по поддержке малого и среднего бизнеса – включая меры налогового стимулирования, доступные кредиты, расширение сбыта продукции, в том числе за счет закупок со стороны крупных госкомпаний. По закону, доля закупок у МСП в компаниях с госучастием не может быть менее 20%. Корпорация МСП, входящая в группу ВЭБа, осуществляет мониторинг соблюдения этого требования.Как отметил Исаевич, доступ компаний малого и среднего бизнеса к закупкам - важнейший механизм поддержки предпринимателей. Он подчеркнул, что в условиях пандемии механизм квотирования закупок позволил многим предприятиям сохранить свой бизнес и коллектив. Кроме того, по словам Исаевича, сами предприниматели говорят о важности и востребованности такой поддержки и демонстрируют высокий спрос на обучение по участию в закупках."Проводим специальные семинары, где наши партнеры – торговые площадки и представители госкомпаний рассказывают об особенностях и правилах участия в торгах, делятся практическими знаниями", – рассказал он.С начала года 53 тысячи компаний малого и среднего бизнеса заключили с крупнейшими заказчиками договоры на общую сумму 973 миллиарда рублей - по сравнению с прошлым годом рост почти на 15%. В рамках нацпроекта по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, объем закупок у компаний МСП по итогам 2021 года должен достигнуть 3,8 триллиона рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210421/biznes-1729288516.html

https://ria.ru/20210419/reestr-1728881567.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, вэб, мсп банк, андрей белоусов, владимир путин, экономика