Корпорация МСП создаст программу поддержки для молодых бизнесменов
© Фото : Корпорация МСП МСП банк
© Фото : Корпорация МСП
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Корпорация МСП намерена создать отдельную кредитно-гарантийную программу для молодых бизнесменов из сферы малого и среднего предпринимательства, сообщили в корпорации.
"Что касается поддержки молодежи, то Корпорация МСП планирует создать отдельную кредитно-гарантийную программу для молодых предпринимателей. В нашем дочернем МСП Банке уже есть специальный кредитный продукт для молодых. Активно работают обучающие программы "Азбука предпринимателя" и "Школа предпринимательства", – рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Ранее в среду в рамках послания президента Федеральному собранию Владимир Путин поручил правительству в течение месяца подготовить меры по поддержке малого и среднего бизнеса – включая меры налогового стимулирования, доступные кредиты, расширение сбыта продукции, в том числе за счет закупок со стороны крупных госкомпаний. По закону, доля закупок у МСП в компаниях с госучастием не может быть менее 20%. Корпорация МСП, входящая в группу ВЭБа, осуществляет мониторинг соблюдения этого требования.
Как отметил Исаевич, доступ компаний малого и среднего бизнеса к закупкам - важнейший механизм поддержки предпринимателей. Он подчеркнул, что в условиях пандемии механизм квотирования закупок позволил многим предприятиям сохранить свой бизнес и коллектив. Кроме того, по словам Исаевича, сами предприниматели говорят о важности и востребованности такой поддержки и демонстрируют высокий спрос на обучение по участию в закупках.
"Проводим специальные семинары, где наши партнеры – торговые площадки и представители госкомпаний рассказывают об особенностях и правилах участия в торгах, делятся практическими знаниями", – рассказал он.
С начала года 53 тысячи компаний малого и среднего бизнеса заключили с крупнейшими заказчиками договоры на общую сумму 973 миллиарда рублей - по сравнению с прошлым годом рост почти на 15%. В рамках нацпроекта по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, объем закупок у компаний МСП по итогам 2021 года должен достигнуть 3,8 триллиона рублей.