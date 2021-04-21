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Корпорация МСП создаст программу поддержки для молодых бизнесменов
Корпорация МСП создаст программу поддержки для молодых бизнесменов
Корпорация МСП намерена создать отдельную кредитно-гарантийную программу для молодых бизнесменов из сферы малого и среднего предпринимательства, сообщили в... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T18:40
2021-04-21T18:40
корпорация мсп
вэб
мсп банк
андрей белоусов
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Корпорация МСП намерена создать отдельную кредитно-гарантийную программу для молодых бизнесменов из сферы малого и среднего предпринимательства, сообщили в корпорации."Что касается поддержки молодежи, то Корпорация МСП планирует создать отдельную кредитно-гарантийную программу для молодых предпринимателей. В нашем дочернем МСП Банке уже есть специальный кредитный продукт для молодых. Активно работают обучающие программы "Азбука предпринимателя" и "Школа предпринимательства", – рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Ранее в среду в рамках послания президента Федеральному собранию Владимир Путин поручил правительству в течение месяца подготовить меры по поддержке малого и среднего бизнеса – включая меры налогового стимулирования, доступные кредиты, расширение сбыта продукции, в том числе за счет закупок со стороны крупных госкомпаний. По закону, доля закупок у МСП в компаниях с госучастием не может быть менее 20%. Корпорация МСП, входящая в группу ВЭБа, осуществляет мониторинг соблюдения этого требования.Как отметил Исаевич, доступ компаний малого и среднего бизнеса к закупкам - важнейший механизм поддержки предпринимателей. Он подчеркнул, что в условиях пандемии механизм квотирования закупок позволил многим предприятиям сохранить свой бизнес и коллектив. Кроме того, по словам Исаевича, сами предприниматели говорят о важности и востребованности такой поддержки и демонстрируют высокий спрос на обучение по участию в закупках."Проводим специальные семинары, где наши партнеры – торговые площадки и представители госкомпаний рассказывают об особенностях и правилах участия в торгах, делятся практическими знаниями", – рассказал он.С начала года 53 тысячи компаний малого и среднего бизнеса заключили с крупнейшими заказчиками договоры на общую сумму 973 миллиарда рублей - по сравнению с прошлым годом рост почти на 15%. В рамках нацпроекта по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, объем закупок у компаний МСП по итогам 2021 года должен достигнуть 3,8 триллиона рублей.
https://radiosputnik.ria.ru/20210421/biznes-1729288516.html
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корпорация мсп, вэб, мсп банк, андрей белоусов, владимир путин, экономика

Корпорация МСП создаст программу поддержки для молодых бизнесменов

18:40 21.04.2021
 
© Фото : Корпорация МСП МСП банк
 МСП банк - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© Фото : Корпорация МСП
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Корпорация МСП намерена создать отдельную кредитно-гарантийную программу для молодых бизнесменов из сферы малого и среднего предпринимательства, сообщили в корпорации.
"Что касается поддержки молодежи, то Корпорация МСП планирует создать отдельную кредитно-гарантийную программу для молодых предпринимателей. В нашем дочернем МСП Банке уже есть специальный кредитный продукт для молодых. Активно работают обучающие программы "Азбука предпринимателя" и "Школа предпринимательства", – рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
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Ранее в среду в рамках послания президента Федеральному собранию Владимир Путин поручил правительству в течение месяца подготовить меры по поддержке малого и среднего бизнеса – включая меры налогового стимулирования, доступные кредиты, расширение сбыта продукции, в том числе за счет закупок со стороны крупных госкомпаний. По закону, доля закупок у МСП в компаниях с госучастием не может быть менее 20%. Корпорация МСП, входящая в группу ВЭБа, осуществляет мониторинг соблюдения этого требования.
Как отметил Исаевич, доступ компаний малого и среднего бизнеса к закупкам - важнейший механизм поддержки предпринимателей. Он подчеркнул, что в условиях пандемии механизм квотирования закупок позволил многим предприятиям сохранить свой бизнес и коллектив. Кроме того, по словам Исаевича, сами предприниматели говорят о важности и востребованности такой поддержки и демонстрируют высокий спрос на обучение по участию в закупках.
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"Проводим специальные семинары, где наши партнеры – торговые площадки и представители госкомпаний рассказывают об особенностях и правилах участия в торгах, делятся практическими знаниями", – рассказал он.
С начала года 53 тысячи компаний малого и среднего бизнеса заключили с крупнейшими заказчиками договоры на общую сумму 973 миллиарда рублей - по сравнению с прошлым годом рост почти на 15%. В рамках нацпроекта по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, объем закупок у компаний МСП по итогам 2021 года должен достигнуть 3,8 триллиона рублей.
 
Корпорация МСПВЭБМСП БанкАндрей БелоусовВладимир ПутинЭкономика
 
 
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