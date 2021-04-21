https://ria.ru/20210421/mozg-1729243901.html

Ученые выяснили, как коронавирус поражает мозг

Ученые выяснили, как коронавирус поражает мозг

Британские и швейцарские биологи изучили на мышах пути проникновения коронавируса SARS-CoV-2 в мозг и определили виды повреждений, которые он там вызывает... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T12:40

2021-04-21T12:40

2021-04-21T14:34

наука

нейробиология

коронавирус covid-19

биология

здоровье

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Британские и швейцарские биологи изучили на мышах пути проникновения коронавируса SARS-CoV-2 в мозг и определили виды повреждений, которые он там вызывает. Полученные результаты объясняют причину возникновения "мозгового тумана" и других неврологических осложнений у переболевших COVID-19. Статью опубликовали на сервере препринтов bioRxiv.Первоначально новую коронавирусную инфекцию идентифицировали как тяжелый острый респираторный синдром (SARS). Дальнейшие наблюдения показали, что он поражает и другие органы — почки, сердце, легкие и мозг, используя рецептор ACE2 для проникновения в клеткиМногие люди во время болезни и после выздоровления жалуются на проблемы с памятью, когнитивные нарушения, бессонницу, тревожность, а также характерный "мозговой туман". Он проявляется в виде сонливости, апатии, снижении реакции, рассеянности сознания и повышенной утомляемости. У пожилых пациентов коронавирус обостряет болезни Альцгеймера и Паркинсона и другие проявления деменции. Однако механизм того, как происходит заражение мозга, до сих пор оставался плохо изученным.Ученые из Цюрихского и Ливерпульского университетов использовали генно-модифицированных мышей с человеческим рецептором hACE2 в качестве модели для изучения действия коронавируса на мозг. Авторы интраназально инфицировали животных низкими или высокими дозами SARS-CoV-2.Наблюдения показали, что через семь дней вирус проник в мозг через обонятельную луковицу. Он распространился в обонятельном эпителии и нейронах обонятельной луковицы, а также в имеющих с ней связи отделах мозга (гиппокампе, таламусе и гипоталамусе) и лобных областях. При высоких дозах ученые наблюдали более широкое проникновение инфекции в головной и спинной мозг."При легкой форме COVID-19 может возникнуть инфекция мозга через обонятельную луковицу и другие нейрогенные пути. Тогда это приведет к нейронной инфекции и легкой воспалительной реакции. Возможно, именно этот сценарий объясняет потерю вкуса и запаха, а также сильные головные боли, которые наблюдаются у пациентов с легкими формами заболевания", — пишут авторы.В передней части мозга, отмечается в публикации, есть несколько областей коры, отвечающих за память, внимание и исполнительные функции, — заражение может нарушить их работу. Этим исследователи и объясняют многие неврологические симптомы COVID-19.Биологи выяснили, что вирус распространяется в нескольких типах клеток головного мозга — изначально инфицирует нейроны, но не приводит к их гибели, но зато вызывает апоптоз клеток микроглии и иммунных клеток. При более детальном изучении оказалось, что ни одна из этих клеток не была заражена напрямую."Этот результат согласуется с недавними открытиями органоидов человеческого мозга, инфицированных SARS-CoV-2, которые предоставили доказательства того, что инфицированные нейроны не умирают, но могут способствовать гибели соседних неинфицированных клеток", — пишут исследователи.Авторы отмечают, что высокая доза коронавируса повышает тяжесть последствий для мозга, хотя и не вызывает прямой гибели нейронов.

https://ria.ru/20210420/koronavirus-1729153276.html

https://ria.ru/20210415/mozg-1728301674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нейробиология, коронавирус covid-19, биология, здоровье