На несанкционированную акцию в Москве вышли около шести тысяч человек
20:34 21.04.2021 (обновлено: 23:37 21.04.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального держат смартфоны с включенными фонариками в Москве.
"Полицейские разъясняют собравшимся, что их акция не согласована в установленном порядке с органами власти и предупреждают о предусмотренной законом ответственности за нарушение правопорядка", — говорится в сообщении.
Как передают корреспонденты РИА Новости, Манежная площадь и другие точки сбора опустели, несогласованная акция закончилась. На некоторых улицах Москвы все еще стоят ограждения, дежурят сотрудники полиции и ОМОН. В центре столицы продолжают гулять разрозненные небольшие группы людей, однако обстановка спокойная.
Как сообщал РИА Новости ответственный секретарь ОНК столицы Алексей Мельников, задержали около 20 человек.
МВД на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля призвало россиян воздержаться от участия в них и пообещало пресекать любую агрессию и провокации.
Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.