https://ria.ru/20210421/moskva-1729369210.html

На несанкционированную акцию в Москве вышли около шести тысяч человек

На несанкционированную акцию в Москве вышли около шести тысяч человек

По ситуации на 20:30 участие в несанкционированной акции в центре Москвы приняли около шести тысяч человек, сообщило управление МВД по городу на своем сайте. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T20:34

2021-04-21T20:34

2021-04-21T23:37

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

москва

общество

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. По ситуации на 20:30 участие в несанкционированной акции в центре Москвы приняли около шести тысяч человек, сообщило управление МВД по городу на своем сайте.Как передают корреспонденты РИА Новости, Манежная площадь и другие точки сбора опустели, несогласованная акция закончилась. На некоторых улицах Москвы все еще стоят ограждения, дежурят сотрудники полиции и ОМОН. В центре столицы продолжают гулять разрозненные небольшие группы людей, однако обстановка спокойная.Как сообщал РИА Новости ответственный секретарь ОНК столицы Алексей Мельников, задержали около 20 человек.МВД на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля призвало россиян воздержаться от участия в них и пообещало пресекать любую агрессию и провокации.Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура.Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.

https://ria.ru/20210421/ekaterinburg-1729367445.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, общество