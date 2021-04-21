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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210421/moskva-1729226831.html
Объем промпроизводства Москвы в I квартале вырос на 11,6 процента
Объем промпроизводства Москвы в I квартале вырос на 11,6 процента
Объем промышленного производства Москвы в январе-марте 2021 года увеличился на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T11:43
2021-04-21T11:43
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
москва
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Объем промышленного производства Москвы в январе-марте 2021 года увеличился на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Наибольшую динамику в I квартале показала обрабатывающая промышленность – рост составил 7,5%. Так, в три раза увеличились объемы производства химических веществ – антисептиков, парфюмерных и косметических средств, смазочных, защитных и консервационных материалов. Продолжает расти производство бумаги и бумажных изделий: этот сегмент увеличился в 2,7 раза. В частности, значительно выросли объемы выпуска ящиков и коробок из гофрированной бумаги и картона", - уточнил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Также по сравнению с первым кварталом 2020 года в 2,2 раза выросли объемы производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях.Рост производства электрооборудования, который был вызван увеличением интернет-траффика на фоне перевода части населения на удаленный режим работы и учебы, постепенно замедляется, но по-прежнему значителен: по итогам трех месяцев 2021 года выпуск такой продукции увеличился почти на 40%.Как отмечают в департаменте, устойчивые темпы роста производства в непростых макроэкономических условиях достигаются, в том числе, благодаря проводимой в городе политике стимулирования инвестиционной активности и сохранения ранее принятых инвестиционных программ.Например, для поддержки новых инвестиционных проектов в промышленности город предоставляет льготы по налогам на прибыль, имущество, а также по арендной плате за участок. Таким образом, общая региональная нагрузка для компаний уменьшается на 17–25%. Кроме того, значительно снизить региональную налоговую нагрузку могут инвесторы, локализовавшие производство на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва", говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210420/onlayn-ekskursii-1729059388.html
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александр прохоров, москва

Объем промпроизводства Москвы в I квартале вырос на 11,6 процента

11:43 21.04.2021
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийДеловой центр "Москва-сити"
Деловой центр Москва-сити - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Объем промышленного производства Москвы в январе-марте 2021 года увеличился на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Наибольшую динамику в I квартале показала обрабатывающая промышленность – рост составил 7,5%. Так, в три раза увеличились объемы производства химических веществ – антисептиков, парфюмерных и косметических средств, смазочных, защитных и консервационных материалов. Продолжает расти производство бумаги и бумажных изделий: этот сегмент увеличился в 2,7 раза. В частности, значительно выросли объемы выпуска ящиков и коробок из гофрированной бумаги и картона", - уточнил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Работа за компьютером. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
Вчера, 11:25Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В Москве прошли онлайн-экскурсии по заводам с участием знаменитостей
Также по сравнению с первым кварталом 2020 года в 2,2 раза выросли объемы производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях.
Рост производства электрооборудования, который был вызван увеличением интернет-траффика на фоне перевода части населения на удаленный режим работы и учебы, постепенно замедляется, но по-прежнему значителен: по итогам трех месяцев 2021 года выпуск такой продукции увеличился почти на 40%.
"Кроме того, на 42,8% увеличились объемы выпуска машин и оборудования. Рост обеспечен преимущественно за счет производства лифтов, а также оборудования и установок для фильтрования или очистки жидкостей, в том числе оборудования для очистки воды, используемых для строительства водоканалов и канализационных сооружений", - рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров.
Как отмечают в департаменте, устойчивые темпы роста производства в непростых макроэкономических условиях достигаются, в том числе, благодаря проводимой в городе политике стимулирования инвестиционной активности и сохранения ранее принятых инвестиционных программ.
Деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 12:07Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Москва помогла четырем промпредприятиям локализовать производство
Например, для поддержки новых инвестиционных проектов в промышленности город предоставляет льготы по налогам на прибыль, имущество, а также по арендной плате за участок. Таким образом, общая региональная нагрузка для компаний уменьшается на 17–25%. Кроме того, значительно снизить региональную налоговую нагрузку могут инвесторы, локализовавшие производство на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва", говорится в сообщении.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр ПрохоровМосква
 
 
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