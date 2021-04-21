https://ria.ru/20210421/moskva-1729226831.html

Объем промпроизводства Москвы в I квартале вырос на 11,6 процента

Объем промпроизводства Москвы в I квартале вырос на 11,6 процента

Объем промышленного производства Москвы в январе-марте 2021 года увеличился на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T11:43

2021-04-21T11:43

2021-04-21T11:43

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

александр прохоров

москва

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Объем промышленного производства Москвы в январе-марте 2021 года увеличился на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Наибольшую динамику в I квартале показала обрабатывающая промышленность – рост составил 7,5%. Так, в три раза увеличились объемы производства химических веществ – антисептиков, парфюмерных и косметических средств, смазочных, защитных и консервационных материалов. Продолжает расти производство бумаги и бумажных изделий: этот сегмент увеличился в 2,7 раза. В частности, значительно выросли объемы выпуска ящиков и коробок из гофрированной бумаги и картона", - уточнил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Также по сравнению с первым кварталом 2020 года в 2,2 раза выросли объемы производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях.Рост производства электрооборудования, который был вызван увеличением интернет-траффика на фоне перевода части населения на удаленный режим работы и учебы, постепенно замедляется, но по-прежнему значителен: по итогам трех месяцев 2021 года выпуск такой продукции увеличился почти на 40%.Как отмечают в департаменте, устойчивые темпы роста производства в непростых макроэкономических условиях достигаются, в том числе, благодаря проводимой в городе политике стимулирования инвестиционной активности и сохранения ранее принятых инвестиционных программ.Например, для поддержки новых инвестиционных проектов в промышленности город предоставляет льготы по налогам на прибыль, имущество, а также по арендной плате за участок. Таким образом, общая региональная нагрузка для компаний уменьшается на 17–25%. Кроме того, значительно снизить региональную налоговую нагрузку могут инвесторы, локализовавшие производство на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва", говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210420/onlayn-ekskursii-1729059388.html

https://ria.ru/20210419/proizvodstvo-1728905332.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр прохоров, москва