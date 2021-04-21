https://ria.ru/20210421/moskva-1729226147.html

Системы жизнеобеспечения Москвы во время дождей работают в штатном режиме

Системы жизнеобеспечения Москвы во время дождей работают в штатном режиме

Все системы жизнеобеспечения Москвы во время затяжного дождя, который начался во вторник и закончится около 15.00 среды, работают в штатном режиме, сообщается в РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T11:39

2021-04-21T11:39

2021-04-21T11:39

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Все системы жизнеобеспечения Москвы во время затяжного дождя, который начался во вторник и закончится около 15.00 среды, работают в штатном режиме, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Сегодня в столице временами дождь, температура воздуха до 9 градусов выше нуля. За прошедшие сутки выпало около 20 миллиметров осадков. Все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме. В местах возможных временных скоплений воды дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток". Ведутся работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы и ливнестоков", - говорится в сообщении.Отмечается, что об обнаружении временных скоплений воды можно сообщить в городские службы, они оперативно реагируют на все поступающие заявки. Если вода скопилась около дома, то можно сообщить об этом в управу района, в префектуру города, в объединение административно-технических инспекций, в Единый диспетчерский центр или на портал "Наш город". Если вода скопилась на дорогах, то нужно позвонить в ГУП "Мосводосток", а по поводу подземных переходов - в ГБУ "Гормост".Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в период с 15.00 20 апреля до 15.00 21 апреля в осадкомеры попадет до 23 миллиметров, что по климату составляет около половины всего месячного объема небесной влаги. К 9 утра среды выпало около 18 миллиметров осадков, или 40% от месячной нормы.

https://ria.ru/20210421/biryukov-1729225187.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва