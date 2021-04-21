https://ria.ru/20210421/monitoring-1729207436.html

В МИД призвали миссию ОБСЕ активизировать мониторинг тылов ВСУ

В МИД призвали миссию ОБСЕ активизировать мониторинг тылов ВСУ

Москва призывает ОБСЕ использовать весь инструментарий Спецмониторинговой миссии для предупреждения эскалации на линии разграничения в Донбассе, при этом... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T09:48

2021-04-21T09:48

2021-04-21T09:48

ситуация в днр и лнр

смм обсе

петр ильичев

обсе

донбасс

вооруженные силы украины

киев

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576871403_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_892ca8649b257f26eb891d3852e3f3fe.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Москва призывает ОБСЕ использовать весь инструментарий Спецмониторинговой миссии для предупреждения эскалации на линии разграничения в Донбассе, при этом наблюдателям СММ следует активизировать мониторинг складов техники и боеприпасов ВСУ, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.Он напомнил, что мандат миссии на Украине, утвержденный решением Постсовета ОБСЕ № 1117 от 21 марта 2014 года, наделяет ее широкими полномочиями "в плане наблюдения за ситуацией в Донбассе в области безопасности, равно как и за соблюдением прав человека и нацменьшинств на остальной территории Украины"."Проблема в том, что миссия, видимо, под воздействием Киева и его сторонников в своих отчетах не всегда полно и достоверно отражает допускаемые украинской стороной нарушения. Тем не менее лучшего механизма контроля над ситуацией в зоне конфликта у нас нет. И создать его с учетом деструктивной линии Киева и его западных партнеров вряд ли возможно", - отметил Ильичев."В сегодняшних реалиях важно в полной мере задействовать имеющийся у СММ инструментарий для раннего предупреждения возможной эскалации на линии соприкосновения. Исходим из того, что миссии следует активизировать мониторинг тылов ВСУ, включая склады техники и боеприпасов, а также железнодорожных станций, через которые осуществляется транспортировка вооружений", - сказал Ильичев.Кроме того, добавил он, СММ стоило бы повысить точность фиксации и анализа нарушений режима прекращения огня, "особенно в плане оперативного отражения фактов гибели мирных жителей и разрушения объектов гражданской инфраструктуры в результате целенаправленных действий ВСУ".

https://ria.ru/20210421/vstrecha-1729205050.html

https://ria.ru/20210420/donbass-1729119712.html

донбасс

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, смм обсе, петр ильичев, обсе, донбасс, вооруженные силы украины, киев, украина, в мире