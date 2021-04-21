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В МИД призвали миссию ОБСЕ активизировать мониторинг тылов ВСУ
В МИД призвали миссию ОБСЕ активизировать мониторинг тылов ВСУ
Москва призывает ОБСЕ использовать весь инструментарий Спецмониторинговой миссии для предупреждения эскалации на линии разграничения в Донбассе, при этом... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T09:48
2021-04-21T09:48
ситуация в днр и лнр
смм обсе
петр ильичев
обсе
донбасс
вооруженные силы украины
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Москва призывает ОБСЕ использовать весь инструментарий Спецмониторинговой миссии для предупреждения эскалации на линии разграничения в Донбассе, при этом наблюдателям СММ следует активизировать мониторинг складов техники и боеприпасов ВСУ, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.Он напомнил, что мандат миссии на Украине, утвержденный решением Постсовета ОБСЕ № 1117 от 21 марта 2014 года, наделяет ее широкими полномочиями "в плане наблюдения за ситуацией в Донбассе в области безопасности, равно как и за соблюдением прав человека и нацменьшинств на остальной территории Украины"."Проблема в том, что миссия, видимо, под воздействием Киева и его сторонников в своих отчетах не всегда полно и достоверно отражает допускаемые украинской стороной нарушения. Тем не менее лучшего механизма контроля над ситуацией в зоне конфликта у нас нет. И создать его с учетом деструктивной линии Киева и его западных партнеров вряд ли возможно", - отметил Ильичев."В сегодняшних реалиях важно в полной мере задействовать имеющийся у СММ инструментарий для раннего предупреждения возможной эскалации на линии соприкосновения. Исходим из того, что миссии следует активизировать мониторинг тылов ВСУ, включая склады техники и боеприпасов, а также железнодорожных станций, через которые осуществляется транспортировка вооружений", - сказал Ильичев.Кроме того, добавил он, СММ стоило бы повысить точность фиксации и анализа нарушений режима прекращения огня, "особенно в плане оперативного отражения фактов гибели мирных жителей и разрушения объектов гражданской инфраструктуры в результате целенаправленных действий ВСУ".
https://ria.ru/20210421/vstrecha-1729205050.html
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ситуация в днр и лнр, смм обсе, петр ильичев, обсе, донбасс, вооруженные силы украины, киев, украина, в мире

В МИД призвали миссию ОБСЕ активизировать мониторинг тылов ВСУ

09:48 21.04.2021
 
© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© Фото : МИД России
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Москва призывает ОБСЕ использовать весь инструментарий Спецмониторинговой миссии для предупреждения эскалации на линии разграничения в Донбассе, при этом наблюдателям СММ следует активизировать мониторинг складов техники и боеприпасов ВСУ, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
Он напомнил, что мандат миссии на Украине, утвержденный решением Постсовета ОБСЕ № 1117 от 21 марта 2014 года, наделяет ее широкими полномочиями "в плане наблюдения за ситуацией в Донбассе в области безопасности, равно как и за соблюдением прав человека и нацменьшинств на остальной территории Украины".
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"Проблема в том, что миссия, видимо, под воздействием Киева и его сторонников в своих отчетах не всегда полно и достоверно отражает допускаемые украинской стороной нарушения. Тем не менее лучшего механизма контроля над ситуацией в зоне конфликта у нас нет. И создать его с учетом деструктивной линии Киева и его западных партнеров вряд ли возможно", - отметил Ильичев.
"В сегодняшних реалиях важно в полной мере задействовать имеющийся у СММ инструментарий для раннего предупреждения возможной эскалации на линии соприкосновения. Исходим из того, что миссии следует активизировать мониторинг тылов ВСУ, включая склады техники и боеприпасов, а также железнодорожных станций, через которые осуществляется транспортировка вооружений", - сказал Ильичев.
Кроме того, добавил он, СММ стоило бы повысить точность фиксации и анализа нарушений режима прекращения огня, "особенно в плане оперативного отражения фактов гибели мирных жителей и разрушения объектов гражданской инфраструктуры в результате целенаправленных действий ВСУ".
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