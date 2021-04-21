Умерла заслуженная артистка РСФСР Ирина Моисеева
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Заслуженная артистка РСФСР Ирина Моисеева, супруга балетмейстера Игоря Моисеева, умерла на 97-м году жизни, прощание состоится в субботу в Большом ритуальном зале Центральной клинической больницы, сообщается в социальных сетях Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.
"Двадцать первого апреля 2021 года на 97-м году ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, лауреат премии правительства Российской Федерации Ирина Алексеевна Моисеева", - говорится в сообщении ансамбля.
Прощание с артисткой состоится в субботу, 24 апреля, в Большом ритуальном зале Центральной клинической больницы, уточняется в сообщении.
В ансамбле Моисееву назвали удивительной женщиной, которая была не только супругой Игоря Моисеева, но еще его соратником и верным другом.
"Память об Ирине Алексеевне навсегда останется в наших сердцах", - заключили в ансамбле, выразив соболезнования дочери Моисеевой Елене Коневой.
Министр культуры РФ Ольга Любимова также выразила свои соболезнования, отметив значительный вклад Моисеевой в развитие отечественной школы народного танца.
"Прискорбной новостью для всех нас стала смерть заслуженной артистки РСФСР Ирины Алексеевны Моисеевой, выдающейся солистки и педагога Ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. На протяжении 80 лет ее жизнь была тесно связана с легендарным ансамблем. Ирина Алексеевна внесла значительный вклад в развитие отечественной школы народного танца, ее талант и мастерство навсегда останутся в памяти коллег, учеников и зрителей", - процитировали Любимову в пресс-службе ведомства.