https://ria.ru/20210421/moiseeva-1729368562.html

Умерла заслуженная артистка РСФСР Ирина Моисеева

Умерла заслуженная артистка РСФСР Ирина Моисеева

Заслуженная артистка РСФСР Ирина Моисеева, супруга балетмейстера Игоря Моисеева, умерла на 97-м году жизни, прощание состоится в субботу в Большом ритуальном... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T20:27

2021-04-21T20:27

2021-04-21T20:27

культура

культура

россия

ольга любимова

ансамбль народного танца имени игоря моисеева

рсфср

ссср

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Заслуженная артистка РСФСР Ирина Моисеева, супруга балетмейстера Игоря Моисеева, умерла на 97-м году жизни, прощание состоится в субботу в Большом ритуальном зале Центральной клинической больницы, сообщается в социальных сетях Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева."Двадцать первого апреля 2021 года на 97-м году ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, лауреат премии правительства Российской Федерации Ирина Алексеевна Моисеева", - говорится в сообщении ансамбля.Прощание с артисткой состоится в субботу, 24 апреля, в Большом ритуальном зале Центральной клинической больницы, уточняется в сообщении.В ансамбле Моисееву назвали удивительной женщиной, которая была не только супругой Игоря Моисеева, но еще его соратником и верным другом."Память об Ирине Алексеевне навсегда останется в наших сердцах", - заключили в ансамбле, выразив соболезнования дочери Моисеевой Елене Коневой.Министр культуры РФ Ольга Любимова также выразила свои соболезнования, отметив значительный вклад Моисеевой в развитие отечественной школы народного танца."Прискорбной новостью для всех нас стала смерть заслуженной артистки РСФСР Ирины Алексеевны Моисеевой, выдающейся солистки и педагога Ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. На протяжении 80 лет ее жизнь была тесно связана с легендарным ансамблем. Ирина Алексеевна внесла значительный вклад в развитие отечественной школы народного танца, ее талант и мастерство навсегда останутся в памяти коллег, учеников и зрителей", - процитировали Любимову в пресс-службе ведомства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, россия, ольга любимова, ансамбль народного танца имени игоря моисеева, рсфср, ссср