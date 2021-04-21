Рогозин рассказал о научно-энергетическом модуле для новой станции
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Научно-энергетический модуль, который изначально планировался для МКС, переработают, чтобы сделать из него базовый модуль российской национальной орбитальной станции, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Он будет переработан, потому что одно дело - его отправка к МКС, другое дело - формировать на его основе базовый модуль орбитальной станции", - сказал он журналистам.
Рогозин уточнил, что модуль сделают более "самостоятельным" в вопросах ориентации в пространстве, энергетики и систем жизнеобеспечения.
Ранее сообщалось, что Россия планирует выйти из проекта Международной космической станции и приступить к строительству Российской орбитальной служебной станции. Как рассказывал вице-премьер РФ Юрий Борисов, станция должна, в том числе, стать перевалочным пунктом для полетов к Луне. Для дальнего космоса будет создаваться транспортно-энергетический комплекс с ядерной энергодвигательной установкой, что, по словам Рогозина, будет прорывом.
Первый модуль новой российской орбитальной станции будет готов к запуску в 2025 году, им станет Научно-энергетический модуль, предназначавшийся для МКС, сообщил ранее Рогозин. Работы по этому модулю были начаты еще в 2012 году.
До этого о необходимости создания национальной орбитальной станции из-за технических проблем на МКС заявил руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев. В октябре 2020 года он представил ее облик, в состав новой станции войдут как минимум пять модулей: базовый модуль; целевой производственный модуль; модуль материального обеспечения (склад); модуль-платформа (стапель) для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов; коммерческий модуль для размещения четырех туристов с двумя большими иллюминаторами и доступом к Wi-Fi.
Станция спроектирована с открытой архитектурой и неограниченным сроком существования за счет замены модулей, по своим размерам будет больше "Мира", летать на орбите высотой 400 километров и наклонением 98 градусов, что позволит вести наблюдение за всей поверхностью Земли, в первую очередь за Арктикой и Северным морским путем.