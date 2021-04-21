https://ria.ru/20210421/mks-1729221636.html

В России допустили, что передадут США ответственность за свой сегмент МКС

В России допустили, что передадут США ответственность за свой сегмент МКС

Россия может после 2025 года передать США ответственность за свой сегмент МКС, заявил журналистам в среду гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T11:20

2021-04-21T11:20

2021-04-21T11:20

россия

земля

юрий борисов (вице-премьер)

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия может после 2025 года передать США ответственность за свой сегмент МКС, заявил журналистам в среду гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Мы начинаем переговоры с нашими партнерами - НАСА, мы их сейчас формализуем... Есть определенные взаимные обязательства, без выполнения которых станция существовать не может... Мы передадим ответственность за свой сегмент нашим партнерам либо будем выполнять те задачи, которые необходимы для поддержания станции, на коммерческой основе, а не за счет нашего бюджета ", - сказал Рогозин.По его словам, энергоснабжение МКС во многом поддерживается с помощью американского сегмента, а вопросы корректировки орбиты (и возможное управляемое сведение с орбиты с последующим затоплением) связано с возможностями российских грузовых кораблей."В целом, станция сама по себе едина. Поэтому, если мы говорим, что мы начинаем выходить из проекта, понимая, что он дальше ограничивает наши возможности по развитию пилотируемого космоса и мы хотим свою национальную станцию, то это должно вестись цивилизованно", - добавил глава "Роскосмоса".Ранее стало известно, что Россия планирует выйти из проекта Международной космической станции и приступить к строительству собственной орбитальной служебной станции. Как рассказывал вице-премьер РФ Юрий Борисов, станция должна в том числе стать перевалочным пунктом для полетов к Луне.Для полетов в дальний космос будет создаваться транспортно-энергетический комплекс с ядерной энергодвигательной установкой, что, по словам Рогозина, "будет прорывом".Первый модуль новой российской орбитальной станции будет готов к запуску в 2025 году – это Научно-энергетический модуль, предназначавшийся для МКС.До этого о необходимости создания национальной орбитальной станции из-за технических проблем на МКС заявил руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев.По плану, в состав новой станции войдут как минимум пять модулей: базовый модуль; целевой производственный модуль; модуль материального обеспечения (склад); модуль-платформа (стапель) для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов; коммерческий модуль для размещения четырех туристов с двумя большими иллюминаторами и доступом к Wi-Fi.Станция спроектирована с открытой архитектурой и неограниченным сроком существования за счет замены модулей, по своим размерам будет больше "Мира", летать на орбите высотой 400 километров и наклонением 98 градусов, что позволит вести наблюдение за всей поверхностью Земли, в первую очередь за Арктикой и Северным морским путем.

https://radiosputnik.ria.ru/20210421/rogozin-1729211518.html

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россия, земля, юрий борисов (вице-премьер), международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса, дмитрий рогозин, сша