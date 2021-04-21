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Москалькова сообщила о создании мониторинговой группы по митингам
Москалькова сообщила о создании мониторинговой группы по митингам
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о создании мониторинговой группы, которая будет фиксировать обращения о нарушении прав на... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T15:17
2021-04-21T15:17
татьяна москалькова
общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о создании мониторинговой группы, которая будет фиксировать обращения о нарушении прав на митингах."Очень важно, чтобы права всех граждан - и тех, кто исполняет свой профессиональный долг, и, конечно, людей, потому что уполномоченный по правам человека должен быть в первую очередь на стороне слабого, неукоснительно соблюдались. Поэтому вчера я подписала распоряжение о создании мониторинговой группы, она будет работать сверх рабочего времени", - сказала она журналистам, отвечая на вопрос, будет ли она следить за планирующимися митингами.По словам Москальковой, "горячая линия" будет фиксировать обращения, если они будут поступать, и при необходимости, сотрудники будут выезжать в отдел полиции или места задержания.
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татьяна москалькова, общество

Москалькова сообщила о создании мониторинговой группы по митингам

15:17 21.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о создании мониторинговой группы, которая будет фиксировать обращения о нарушении прав на митингах.
"Очень важно, чтобы права всех граждан - и тех, кто исполняет свой профессиональный долг, и, конечно, людей, потому что уполномоченный по правам человека должен быть в первую очередь на стороне слабого, неукоснительно соблюдались. Поэтому вчера я подписала распоряжение о создании мониторинговой группы, она будет работать сверх рабочего времени", - сказала она журналистам, отвечая на вопрос, будет ли она следить за планирующимися митингами.
По словам Москальковой, "горячая линия" будет фиксировать обращения, если они будут поступать, и при необходимости, сотрудники будут выезжать в отдел полиции или места задержания.
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