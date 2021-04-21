https://ria.ru/20210421/mitingi-1729304465.html
Москалькова сообщила о создании мониторинговой группы по митингам
Москалькова сообщила о создании мониторинговой группы по митингам
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о создании мониторинговой группы, которая будет фиксировать обращения о нарушении прав на... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T15:17
2021-04-21T15:17
2021-04-21T15:17
татьяна москалькова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728286102_0:1:3077:1732_1920x0_80_0_0_791d5a4a4ed61d3819f0774ffc62faaa.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о создании мониторинговой группы, которая будет фиксировать обращения о нарушении прав на митингах."Очень важно, чтобы права всех граждан - и тех, кто исполняет свой профессиональный долг, и, конечно, людей, потому что уполномоченный по правам человека должен быть в первую очередь на стороне слабого, неукоснительно соблюдались. Поэтому вчера я подписала распоряжение о создании мониторинговой группы, она будет работать сверх рабочего времени", - сказала она журналистам, отвечая на вопрос, будет ли она следить за планирующимися митингами.По словам Москальковой, "горячая линия" будет фиксировать обращения, если они будут поступать, и при необходимости, сотрудники будут выезжать в отдел полиции или места задержания.
https://ria.ru/20210421/mitingi-1729211919.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728286102_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_b578bc7bc7f6bbcba0bfe09dd6a53f3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна москалькова, общество
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова
сообщила о создании мониторинговой группы, которая будет фиксировать обращения о нарушении прав на митингах.
"Очень важно, чтобы права всех граждан - и тех, кто исполняет свой профессиональный долг, и, конечно, людей, потому что уполномоченный по правам человека должен быть в первую очередь на стороне слабого, неукоснительно соблюдались. Поэтому вчера я подписала распоряжение о создании мониторинговой группы, она будет работать сверх рабочего времени", - сказала она журналистам, отвечая на вопрос, будет ли она следить за планирующимися митингами.
По словам Москальковой, "горячая линия" будет фиксировать обращения, если они будут поступать, и при необходимости, сотрудники будут выезжать в отдел полиции или места задержания.