https://ria.ru/20210421/mitingi-1729304465.html

Москалькова сообщила о создании мониторинговой группы по митингам

Москалькова сообщила о создании мониторинговой группы по митингам

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о создании мониторинговой группы, которая будет фиксировать обращения о нарушении прав на... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T15:17

2021-04-21T15:17

2021-04-21T15:17

татьяна москалькова

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728286102_0:1:3077:1732_1920x0_80_0_0_791d5a4a4ed61d3819f0774ffc62faaa.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о создании мониторинговой группы, которая будет фиксировать обращения о нарушении прав на митингах."Очень важно, чтобы права всех граждан - и тех, кто исполняет свой профессиональный долг, и, конечно, людей, потому что уполномоченный по правам человека должен быть в первую очередь на стороне слабого, неукоснительно соблюдались. Поэтому вчера я подписала распоряжение о создании мониторинговой группы, она будет работать сверх рабочего времени", - сказала она журналистам, отвечая на вопрос, будет ли она следить за планирующимися митингами.По словам Москальковой, "горячая линия" будет фиксировать обращения, если они будут поступать, и при необходимости, сотрудники будут выезжать в отдел полиции или места задержания.

https://ria.ru/20210421/mitingi-1729211919.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна москалькова, общество