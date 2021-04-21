https://ria.ru/20210421/miting-1729198705.html

Власти Приморья отказали в проведении митинга

Власти Приморья отказали в проведении митинга

Уведомление о проведении митинга 21 апреля поступило властям Приморья во вторник, они ответили отказом, так как нарушены сроки подачи заявки, сообщили... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T07:42

2021-04-21T07:42

2021-04-21T07:42

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 21 апр – РИА Новости. Уведомление о проведении митинга 21 апреля поступило властям Приморья во вторник, они ответили отказом, так как нарушены сроки подачи заявки, сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.Власти предложили организатору устранить нарушения и "подать уведомление после прекращения действия обстоятельств, препятствующих проведению публичного мероприятия". Власти не уточняют, кто подал заявку на митинг.Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.

https://ria.ru/20210419/otvetstvennost-1728989245.html

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приморский край, происшествия