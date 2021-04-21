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Власти Приморья отказали в проведении митинга
Власти Приморья отказали в проведении митинга
Уведомление о проведении митинга 21 апреля поступило властям Приморья во вторник, они ответили отказом, так как нарушены сроки подачи заявки, сообщили... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T07:42
2021-04-21T07:42
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 21 апр – РИА Новости. Уведомление о проведении митинга 21 апреля поступило властям Приморья во вторник, они ответили отказом, так как нарушены сроки подачи заявки, сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.Власти предложили организатору устранить нарушения и "подать уведомление после прекращения действия обстоятельств, препятствующих проведению публичного мероприятия". Власти не уточняют, кто подал заявку на митинг.Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.
https://ria.ru/20210419/otvetstvennost-1728989245.html
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приморский край, происшествия

Власти Приморья отказали в проведении митинга

07:42 21.04.2021
 
© РИА Новости / Виталий АньковВладивосток
Владивосток - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 21 апр – РИА Новости. Уведомление о проведении митинга 21 апреля поступило властям Приморья во вторник, они ответили отказом, так как нарушены сроки подачи заявки, сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.
"20 апреля 2021 года в департамент внутренней политики Приморского края поступило уведомление о намерении провести публичное мероприятие в форме митинга 21 апреля 2021 года… Вместе с тем, нарушен срок подачи уведомления. Уведомление подается в срок не ранее 10 и не позднее пяти дней до дня проведения публичного мероприятия", - сказала заместитель директора департамента внутренней политики Приморского края Ольга Ивченко, чьи слова приводятся пресс-службой.
Власти предложили организатору устранить нарушения и "подать уведомление после прекращения действия обстоятельств, препятствующих проведению публичного мероприятия". Власти не уточняют, кто подал заявку на митинг.
Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.
Клавиатура компьютера - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
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