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Глава Минтруда прокомментировал задачи, поставленные Путиным в послании

Глава Минтруда прокомментировал задачи, поставленные Путиным в послании

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным, будут исполнены своевременно. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T14:22

2021-04-21T14:22

2021-04-21T14:41

антон котяков

владимир путин

общество

россия

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным, будут исполнены своевременно.Ранее в среду в ходе послания Федеральному собранию президент РФ озвучил новые меры поддержки семей с детьми. В частности, речь шла о решении проблемы с выплатой алиментов, введении с июля выплаты в размере 5650 рублей в месяц детям от 8 до 16 лет, растущим в неполных семьях.Президент также поручил оплачивать больничные по уходу за ребенком до 7 лет в полном объеме, а беременным женщинам, которые оказались в сложной материальной ситуации, будут выплачивать по 6 тысяч 350 рублей в месяц. Также в августе семьи с детьми школьного возраста смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей."Задач достаточно много на сегодняшний день было озвучено... Я уверен, что они все будут исполнены своевременно", - сказал Котяков в эфире телеканала "Россия 24".

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Путин: "Все федеральные пособия и пенсии будут оформляться в режиме одного окна" Путин: "Все федеральные пособия и пенсии будут оформляться в режиме одного окна" 2021-04-21T14:22 true PT0M31S

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