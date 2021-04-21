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Глава Минтруда прокомментировал задачи, поставленные Путиным в послании
Глава Минтруда прокомментировал задачи, поставленные Путиным в послании
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным, будут исполнены своевременно. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T14:22
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антон котяков
владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным, будут исполнены своевременно.Ранее в среду в ходе послания Федеральному собранию президент РФ озвучил новые меры поддержки семей с детьми. В частности, речь шла о решении проблемы с выплатой алиментов, введении с июля выплаты в размере 5650 рублей в месяц детям от 8 до 16 лет, растущим в неполных семьях.Президент также поручил оплачивать больничные по уходу за ребенком до 7 лет в полном объеме, а беременным женщинам, которые оказались в сложной материальной ситуации, будут выплачивать по 6 тысяч 350 рублей в месяц. Также в августе семьи с детьми школьного возраста смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей."Задач достаточно много на сегодняшний день было озвучено... Я уверен, что они все будут исполнены своевременно", - сказал Котяков в эфире телеканала "Россия 24".
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Путин: "Все федеральные пособия и пенсии будут оформляться в режиме одного окна"
Путин: "Все федеральные пособия и пенсии будут оформляться в режиме одного окна"
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видео, антон котяков, владимир путин, общество, россия
Глава Минтруда прокомментировал задачи, поставленные Путиным в послании
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным, будут исполнены своевременно.
2021-04-21T14:22
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Глава Минтруда прокомментировал задачи, поставленные Путиным в послании

14:22 21.04.2021 (обновлено: 14:41 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанк Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков во время брифинга
 Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков во время брифинга - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным, будут исполнены своевременно.
Ранее в среду в ходе послания Федеральному собранию президент РФ озвучил новые меры поддержки семей с детьми. В частности, речь шла о решении проблемы с выплатой алиментов, введении с июля выплаты в размере 5650 рублей в месяц детям от 8 до 16 лет, растущим в неполных семьях.
Президент также поручил оплачивать больничные по уходу за ребенком до 7 лет в полном объеме, а беременным женщинам, которые оказались в сложной материальной ситуации, будут выплачивать по 6 тысяч 350 рублей в месяц. Также в августе семьи с детьми школьного возраста смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.
"Задач достаточно много на сегодняшний день было озвучено... Я уверен, что они все будут исполнены своевременно", - сказал Котяков в эфире телеканала "Россия 24".
 
Антон КотяковВладимир ПутинОбществоРоссия
 
 
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