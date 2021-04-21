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В Новосибирске проверяют сообщения о минировании школ
В Новосибирске проверяют сообщения о минировании школ
Правоохранительный органы в Новосибирске проводят проверки в связи с поступившими сообщении о якобы минировании зданий школ города, сообщает в среду... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T07:39
2021-04-21T07:39
новосибирск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 21 апр – РИА Новости. Правоохранительный органы в Новосибирске проводят проверки в связи с поступившими сообщении о якобы минировании зданий школ города, сообщает в среду правительство Новосибирской области со ссылкой на аппарат антитеррористической комиссии региона.В АТК сообщили, что 20-21 апреля 2021 года на электронные почты школ Новосибирска поступили сообщения о якобы минировании зданий.В аппарате антитеррористической комиссии региона призывают людей сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями правоохранительных органов и администраций учреждений.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании".Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарев заявил в середине марта, что за последние несколько лет зафиксировано 16 тысяч ложных сообщений о минировании объектов в России, основная масса из которых приходит из-за рубежа: Германии, Франции, США, Бельгии, Нидерландов, Японии.
https://ria.ru/20210419/kamchatka-1728872234.html
https://ria.ru/20210407/mosgorsud-1727205160.html
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новосибирск, происшествия

В Новосибирске проверяют сообщения о минировании школ

07:39 21.04.2021
 
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 21 апр – РИА Новости. Правоохранительный органы в Новосибирске проводят проверки в связи с поступившими сообщении о якобы минировании зданий школ города, сообщает в среду правительство Новосибирской области со ссылкой на аппарат антитеррористической комиссии региона.
В АТК сообщили, что 20-21 апреля 2021 года на электронные почты школ Новосибирска поступили сообщения о якобы минировании зданий.
"В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, при поступлении таких сообщений проводятся регламентированные мероприятия. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. Правоохранительными органами проводятся мероприятия по установлению отправителей сообщений", - говорится в сообщении.
В аппарате антитеррористической комиссии региона призывают людей сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями правоохранительных органов и администраций учреждений.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля, 08:24
На Камчатке посетителей ТЦ эвакуировали из-за сообщения о минировании
"Ситуация находится на контроле губернатора Новосибирской области Андрея Травникова – председателя антитеррористической комиссии региона", - добавляют власти.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании".
Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарев заявил в середине марта, что за последние несколько лет зафиксировано 16 тысяч ложных сообщений о минировании объектов в России, основная масса из которых приходит из-за рубежа: Германии, Франции, США, Бельгии, Нидерландов, Японии.
Здание московского городского суда - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
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