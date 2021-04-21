https://ria.ru/20210421/minirovanie-1729198555.html

В Новосибирске проверяют сообщения о минировании школ

В Новосибирске проверяют сообщения о минировании школ

Правоохранительный органы в Новосибирске проводят проверки в связи с поступившими сообщении о якобы минировании зданий школ города, сообщает в среду... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T07:39

2021-04-21T07:39

2021-04-21T07:39

новосибирск

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 21 апр – РИА Новости. Правоохранительный органы в Новосибирске проводят проверки в связи с поступившими сообщении о якобы минировании зданий школ города, сообщает в среду правительство Новосибирской области со ссылкой на аппарат антитеррористической комиссии региона.В АТК сообщили, что 20-21 апреля 2021 года на электронные почты школ Новосибирска поступили сообщения о якобы минировании зданий.В аппарате антитеррористической комиссии региона призывают людей сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями правоохранительных органов и администраций учреждений.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании".Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарев заявил в середине марта, что за последние несколько лет зафиксировано 16 тысяч ложных сообщений о минировании объектов в России, основная масса из которых приходит из-за рубежа: Германии, Франции, США, Бельгии, Нидерландов, Японии.

https://ria.ru/20210419/kamchatka-1728872234.html

https://ria.ru/20210407/mosgorsud-1727205160.html

новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новосибирск, происшествия