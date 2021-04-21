https://ria.ru/20210421/mid-1729206051.html

В МИД призвали Киев и НАТО воздержаться от действий, ведущих к эскалации

В МИД призвали Киев и НАТО воздержаться от действий, ведущих к эскалации

Москва призывает Киев и его партнеров по НАТО воздержаться от действий, которые ведут к эскалации в регионе, заявил в интервью РИА Новости директор департамента РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T09:36

2021-04-21T09:36

2021-04-21T10:43

петр ильичев

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

нато

москва

киев

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Москва призывает Киев и его партнеров по НАТО воздержаться от действий, которые ведут к эскалации в регионе, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.По его словам, Киев и страны НАТО "не прекращают русофобскую пропагандистскую кампанию и не останавливают военные приготовления".Он отметил, что российская сторона выступает за урегулирование данного конфликта "исключительно мирным политико-дипломатическим путем на безальтернативной основе Минского "Комплекса мер".

https://ria.ru/20210421/podlodka-1729143501.html

россия

москва

киев

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр ильичев, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, москва, киев