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В МИД призвали Киев и НАТО воздержаться от действий, ведущих к эскалации
В МИД призвали Киев и НАТО воздержаться от действий, ведущих к эскалации
Москва призывает Киев и его партнеров по НАТО воздержаться от действий, которые ведут к эскалации в регионе, заявил в интервью РИА Новости директор департамента РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T09:36
2021-04-21T09:36
2021-04-21T10:43
петр ильичев
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нато
москва
киев
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Москва призывает Киев и его партнеров по НАТО воздержаться от действий, которые ведут к эскалации в регионе, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.По его словам, Киев и страны НАТО "не прекращают русофобскую пропагандистскую кампанию и не останавливают военные приготовления".Он отметил, что российская сторона выступает за урегулирование данного конфликта "исключительно мирным политико-дипломатическим путем на безальтернативной основе Минского "Комплекса мер".
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петр ильичев, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, москва, киев