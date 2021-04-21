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В МИД призвали Киев и НАТО воздержаться от действий, ведущих к эскалации
В МИД призвали Киев и НАТО воздержаться от действий, ведущих к эскалации
Москва призывает Киев и его партнеров по НАТО воздержаться от действий, которые ведут к эскалации в регионе, заявил в интервью РИА Новости директор департамента РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T09:36
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петр ильичев
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нато
москва
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Москва призывает Киев и его партнеров по НАТО воздержаться от действий, которые ведут к эскалации в регионе, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.По его словам, Киев и страны НАТО "не прекращают русофобскую пропагандистскую кампанию и не останавливают военные приготовления".Он отметил, что российская сторона выступает за урегулирование данного конфликта "исключительно мирным политико-дипломатическим путем на безальтернативной основе Минского "Комплекса мер".
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петр ильичев, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, москва, киев

В МИД призвали Киев и НАТО воздержаться от действий, ведущих к эскалации

09:36 21.04.2021 (обновлено: 10:43 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Москва призывает Киев и его партнеров по НАТО воздержаться от действий, которые ведут к эскалации в регионе, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
По его словам, Киев и страны НАТО "не прекращают русофобскую пропагандистскую кампанию и не останавливают военные приготовления".
"Что в конечном счете ведет лишь к нагнетанию напряженности в Донбассе. На этом фоне призываем их воздерживаться от действий, способных привести к дальнейшей дестабилизации обстановки на востоке Украины", - сказал Ильичев.
Он отметил, что российская сторона выступает за урегулирование данного конфликта "исключительно мирным политико-дипломатическим путем на безальтернативной основе Минского "Комплекса мер".
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Петр ИльичевРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)НАТОМоскваКиев
 
 
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