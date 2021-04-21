https://ria.ru/20210421/marikhuana-1729188115.html

В центре Нью-Йорка привившимся от коронавируса раздали марихуану

В центре Нью-Йорка привившимся от коронавируса раздали марихуану

Неправительственная организация DCMJ, выступающая за легализацию марихуаны в США, организовала во вторник в центре Нью-Йорка раздачу самокруток с этим веществом РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T00:54

2021-04-21T00:54

2021-04-21T05:37

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НЬЮ-ЙОРК, 21 апр – РИА Новости, Алан Булкаты. Неправительственная организация DCMJ, выступающая за легализацию марихуаны в США, организовала во вторник в центре Нью-Йорка раздачу самокруток с этим веществом для тех, кто вакцинировался от коронавируса, передает корреспондент РИА Новости.В конце марта губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подписал закон, разрешающий продажу и употребление каннабиса в рекреационных целях. Жителям штата разрешено хранить до 85 граммов каннабиса или до 24 граммов в виде концентрата. Употребление этого наркотического вещества разрешено в общественных местах, за исключением тех мест, где курение запрещено в принципе.Жители США отмечают 20 апреля так называемый день конопли."Сегодня в Вашингтоне и Нью-Йорке мы проводим акцию "косяки за прививки" - это бесплатная раздача конопли", - рассказал РИА Новости один из организаторов акции и основателей организации DCMJ Николас Шиллер.По его словам, эта акция - способ подтолкнуть людей к вакцинации, если они не решаются. При этом собеседник агентства добавил, что несмотря на то, что "Спутник V" недоступен в США, если человек принесет сертификат о том, что он привит этой вакциной, ему также выдадут "цигарку".Всего, по его словам, за сегодняшний день за самокруткой с коноплей подошли более четырех тысяч человек. Организатор отметил, что не все из пришедших подошли к вопросу добросовестно - некоторые пытались получить "косяк" за справку о наличии антител.Однако на площади Юнион Сквер, где проходила акция были и те, кто выступал против подобного способа агитации. "Я сама курильщица. Но я не думаю, что марихуана должна быть использована в качестве пропаганды. Потому что многие пользуются ею в медицинских целях. Это не шутка. Это не то, к чему нужно относиться так легкомысленно", - заявила Джессика.

нью-йорк (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, нью-йорк (город), сша, в мире