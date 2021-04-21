https://ria.ru/20210421/marikhuana-1729188115.html
В центре Нью-Йорка привившимся от коронавируса раздали марихуану
В центре Нью-Йорка привившимся от коронавируса раздали марихуану
Неправительственная организация DCMJ, выступающая за легализацию марихуаны в США, организовала во вторник в центре Нью-Йорка раздачу самокруток с этим веществом РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T00:54
2021-04-21T00:54
2021-04-21T05:37
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
нью-йорк (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155331/89/1553318974_0:268:3068:1995_1920x0_80_0_0_137726b9e7af834d8d745028e7dece1e.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 21 апр – РИА Новости, Алан Булкаты. Неправительственная организация DCMJ, выступающая за легализацию марихуаны в США, организовала во вторник в центре Нью-Йорка раздачу самокруток с этим веществом для тех, кто вакцинировался от коронавируса, передает корреспондент РИА Новости.В конце марта губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подписал закон, разрешающий продажу и употребление каннабиса в рекреационных целях. Жителям штата разрешено хранить до 85 граммов каннабиса или до 24 граммов в виде концентрата. Употребление этого наркотического вещества разрешено в общественных местах, за исключением тех мест, где курение запрещено в принципе.Жители США отмечают 20 апреля так называемый день конопли."Сегодня в Вашингтоне и Нью-Йорке мы проводим акцию "косяки за прививки" - это бесплатная раздача конопли", - рассказал РИА Новости один из организаторов акции и основателей организации DCMJ Николас Шиллер.По его словам, эта акция - способ подтолкнуть людей к вакцинации, если они не решаются. При этом собеседник агентства добавил, что несмотря на то, что "Спутник V" недоступен в США, если человек принесет сертификат о том, что он привит этой вакциной, ему также выдадут "цигарку".Всего, по его словам, за сегодняшний день за самокруткой с коноплей подошли более четырех тысяч человек. Организатор отметил, что не все из пришедших подошли к вопросу добросовестно - некоторые пытались получить "косяк" за справку о наличии антител.Однако на площади Юнион Сквер, где проходила акция были и те, кто выступал против подобного способа агитации. "Я сама курильщица. Но я не думаю, что марихуана должна быть использована в качестве пропаганды. Потому что многие пользуются ею в медицинских целях. Это не шутка. Это не то, к чему нужно относиться так легкомысленно", - заявила Джессика.
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155331/89/1553318974_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0a17da0570ba71d65d2157895ae1b393.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, нью-йорк (город), сша, в мире
НЬЮ-ЙОРК, 21 апр – РИА Новости, Алан Булкаты.
Неправительственная организация DCMJ, выступающая за легализацию марихуаны в США
, организовала во вторник в центре Нью-Йорка
раздачу самокруток с этим веществом для тех, кто вакцинировался от коронавируса
, передает корреспондент РИА Новости.
В конце марта губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо
подписал закон, разрешающий продажу и употребление каннабиса в рекреационных целях. Жителям штата разрешено хранить до 85 граммов каннабиса или до 24 граммов в виде концентрата. Употребление этого наркотического вещества разрешено в общественных местах, за исключением тех мест, где курение запрещено в принципе.
Жители США отмечают 20 апреля так называемый день конопли.
"Сегодня в Вашингтоне
и Нью-Йорке мы проводим акцию "косяки за прививки" - это бесплатная раздача конопли", - рассказал РИА Новости один из организаторов акции и основателей организации DCMJ Николас Шиллер.
По его словам, эта акция - способ подтолкнуть людей к вакцинации, если они не решаются. При этом собеседник агентства добавил, что несмотря на то, что "Спутник V" недоступен в США, если человек принесет сертификат о том, что он привит этой вакциной, ему также выдадут "цигарку".
Всего, по его словам, за сегодняшний день за самокруткой с коноплей подошли более четырех тысяч человек. Организатор отметил, что не все из пришедших подошли к вопросу добросовестно - некоторые пытались получить "косяк" за справку о наличии антител.
Однако на площади Юнион Сквер, где проходила акция были и те, кто выступал против подобного способа агитации. "Я сама курильщица. Но я не думаю, что марихуана должна быть использована в качестве пропаганды. Потому что многие пользуются ею в медицинских целях. Это не шутка. Это не то, к чему нужно относиться так легкомысленно", - заявила Джессика.