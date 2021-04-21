https://ria.ru/20210421/manukyan-1729248799.html
"Хейтеры, гуляйте": Dava ответил на подозрения в "пришитом" прессе
"Хейтеры, гуляйте": Dava ответил на подозрения в "пришитом" прессе
Блогер и певец Давид Манукян (Dava) обратился в сторис Instagram к пользователям, которые накануне раскритиковали его снимки в мокрой майке и заявили, что он... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T13:51
2021-04-21T13:51
2021-04-21T13:51
стиль жизни
здоровье
ольга бузова
шоубиз
давид манукян (dava)
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600045732_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c0a6c7e6ab7bde01e67ec9f2890b5814.jpg
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Блогер и певец Давид Манукян (Dava) обратился в сторис Instagram к пользователям, которые накануне раскритиковали его снимки в мокрой майке и заявили, что он "пришил" себе кубики на животе. По словам Манукяна, он всегда был в отличной форме и в качестве доказательства приложил несколько старых снимков.В следующей сторис экс-возлюбленный Ольги Бузовой объяснил, что и сейчас находится в хорошей физической форме благодаря тому, что каждый день тренируется по два часа.Таким образом Dava дал понять, что пластические хирурги (в чем заподозрили блогера некоторые пользователи) к его кубикам на теле отношения не имеют.Давид также признался, что раньше весил 106 килограммов, но в течение нескольких месяцев сбросил больше 18-ти.
https://ria.ru/20210406/kamenskikh-1604328491.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600045732_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_cb1451965c96706de23018d65ee7ed10.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стиль жизни, здоровье, ольга бузова, давид манукян (dava), шоу-бизнес, знаменитости, звезды
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости.
Блогер и певец Давид Манукян (Dava) обратился в сторис Instagram к пользователям, которые накануне раскритиковали
его снимки в мокрой майке и заявили, что он "пришил" себе кубики на животе.
По словам Манукяна, он всегда был в отличной форме и в качестве доказательства приложил несколько старых снимков.
"Хейтеры, гуляйте", — написал Давид.
В следующей сторис экс-возлюбленный Ольги Бузовой объяснил, что и сейчас находится в хорошей физической форме благодаря тому, что каждый день тренируется по два часа.
Таким образом Dava дал понять, что пластические хирурги (в чем заподозрили блогера некоторые пользователи) к его кубикам на теле отношения не имеют.
Давид также признался, что раньше весил 106 килограммов, но в течение нескольких месяцев сбросил больше 18-ти.
"Минус шесть килограммов на "Танцах со звездами", минус пять килограммов операция (в феврале блогер перенес плановую операцию, но не сообщил, по какой причине. — Прим. ред.), минус семь килограммов после — итого 87,8 килограмма", — пояснил он.