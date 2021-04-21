https://ria.ru/20210421/manukyan-1729248799.html

"Хейтеры, гуляйте": Dava ответил на подозрения в "пришитом" прессе

"Хейтеры, гуляйте": Dava ответил на подозрения в "пришитом" прессе

Блогер и певец Давид Манукян (Dava) обратился в сторис Instagram к пользователям, которые накануне раскритиковали его снимки в мокрой майке и заявили, что он... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T13:51

2021-04-21T13:51

2021-04-21T13:51

стиль жизни

здоровье

ольга бузова

шоубиз

давид манукян (dava)

шоу-бизнес

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звезды

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Блогер и певец Давид Манукян (Dava) обратился в сторис Instagram к пользователям, которые накануне раскритиковали его снимки в мокрой майке и заявили, что он "пришил" себе кубики на животе. По словам Манукяна, он всегда был в отличной форме и в качестве доказательства приложил несколько старых снимков.В следующей сторис экс-возлюбленный Ольги Бузовой объяснил, что и сейчас находится в хорошей физической форме благодаря тому, что каждый день тренируется по два часа.Таким образом Dava дал понять, что пластические хирурги (в чем заподозрили блогера некоторые пользователи) к его кубикам на теле отношения не имеют.Давид также признался, что раньше весил 106 килограммов, но в течение нескольких месяцев сбросил больше 18-ти.

https://ria.ru/20210406/kamenskikh-1604328491.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, здоровье, ольга бузова, давид манукян (dava), шоу-бизнес, знаменитости, звезды