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Шоубиз
https://ria.ru/20210421/manukyan-1729248799.html
"Хейтеры, гуляйте": Dava ответил на подозрения в "пришитом" прессе
"Хейтеры, гуляйте": Dava ответил на подозрения в "пришитом" прессе
Блогер и певец Давид Манукян (Dava) обратился в сторис Instagram к пользователям, которые накануне раскритиковали его снимки в мокрой майке и заявили, что он... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T13:51
2021-04-21T13:51
стиль жизни
здоровье
ольга бузова
шоубиз
давид манукян (dava)
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Блогер и певец Давид Манукян (Dava) обратился в сторис Instagram к пользователям, которые накануне раскритиковали его снимки в мокрой майке и заявили, что он "пришил" себе кубики на животе. По словам Манукяна, он всегда был в отличной форме и в качестве доказательства приложил несколько старых снимков.В следующей сторис экс-возлюбленный Ольги Бузовой объяснил, что и сейчас находится в хорошей физической форме благодаря тому, что каждый день тренируется по два часа.Таким образом Dava дал понять, что пластические хирурги (в чем заподозрили блогера некоторые пользователи) к его кубикам на теле отношения не имеют.Давид также признался, что раньше весил 106 килограммов, но в течение нескольких месяцев сбросил больше 18-ти.
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стиль жизни, здоровье, ольга бузова, давид манукян (dava), шоу-бизнес, знаменитости, звезды

"Хейтеры, гуляйте": Dava ответил на подозрения в "пришитом" прессе

13:51 21.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезентация проекта "Сахар" Н. Гордиенко
Презентация проекта Сахар Н. Гордиенко - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Блогер и певец Давид Манукян (Dava) обратился в сторис Instagram к пользователям, которые накануне раскритиковали его снимки в мокрой майке и заявили, что он "пришил" себе кубики на животе.
© Фото : dava_mСкрин сторис из инстаграма Давида Манукяна
Скрин сторис из инстаграма Давида Манукяна - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© Фото : dava_m
Скрин сторис из инстаграма Давида Манукяна
По словам Манукяна, он всегда был в отличной форме и в качестве доказательства приложил несколько старых снимков.

"Хейтеры, гуляйте", — написал Давид.

В следующей сторис экс-возлюбленный Ольги Бузовой объяснил, что и сейчас находится в хорошей физической форме благодаря тому, что каждый день тренируется по два часа.
Таким образом Dava дал понять, что пластические хирурги (в чем заподозрили блогера некоторые пользователи) к его кубикам на теле отношения не имеют.
Давид также признался, что раньше весил 106 килограммов, но в течение нескольких месяцев сбросил больше 18-ти.

"Минус шесть килограммов на "Танцах со звездами", минус пять килограммов операция (в феврале блогер перенес плановую операцию, но не сообщил, по какой причине. — Прим. ред.), минус семь килограммов после — итого 87,8 килограмма", — пояснил он.

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ШоубизСтиль жизниЗдоровьеОльга БузоваДавид Манукян (Dava)Шоу-бизнесЗнаменитостизвезды
 
 
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