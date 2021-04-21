https://ria.ru/20210421/manukyan-1729136343.html

У Манукяна внезапно появился идеальный пресс

У Манукяна внезапно появился идеальный пресс

Певец и блогер Давид Манукян (Dava) разметил в Instagram серию снимков, на которых позирует в мокрой футболке, через которую рельефно проступают кубики на... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T03:20

2021-04-21T03:20

2021-04-21T03:20

знаменитости

звезды

ольга бузова

шоубиз

давид манукян (dava)

шоу-бизнес

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Певец и блогер Давид Манукян (Dava) разметил в Instagram серию снимков, на которых позирует в мокрой футболке, через которую рельефно проступают кубики на животе.Многих пользователей столь идеальная форма экс-возлюбленного Ольги Бузовой очень удивила. Некоторые предположили, что Манукян прибег к помощи хирургов."Хирурги — молодцы", "Решил наконец-то засветить пресс после операции", — иронизируют подписчики.Давид на негативные комментарии пока не отреагировал, тем более что восторженных отзывов он тоже получил немало.

https://ria.ru/20210331/manukyan-1603576842.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, ольга бузова, давид манукян (dava), шоу-бизнес