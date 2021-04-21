https://ria.ru/20210421/manukyan-1729136343.html
У Манукяна внезапно появился идеальный пресс
У Манукяна внезапно появился идеальный пресс
Певец и блогер Давид Манукян (Dava) разметил в Instagram серию снимков, на которых позирует в мокрой футболке, через которую рельефно проступают кубики на... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T03:20
2021-04-21T03:20
2021-04-21T03:20
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ольга бузова
шоубиз
давид манукян (dava)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Певец и блогер Давид Манукян (Dava) разметил в Instagram серию снимков, на которых позирует в мокрой футболке, через которую рельефно проступают кубики на животе.Многих пользователей столь идеальная форма экс-возлюбленного Ольги Бузовой очень удивила. Некоторые предположили, что Манукян прибег к помощи хирургов."Хирурги — молодцы", "Решил наконец-то засветить пресс после операции", — иронизируют подписчики.Давид на негативные комментарии пока не отреагировал, тем более что восторженных отзывов он тоже получил немало.
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знаменитости, звезды, ольга бузова, давид манукян (dava), шоу-бизнес
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Певец и блогер Давид Манукян (Dava) разметил в Instagram серию снимков, на которых позирует в мокрой футболке, через которую рельефно проступают кубики на животе.
"Попал под дождь немножечко", — подписал фото Манукян.
Многих пользователей столь идеальная форма экс-возлюбленного Ольги Бузовой очень удивила.
"Кубики нарисовал?", "У тебя ж не было кубиков. Ты силикон туда вставил, точно!", "Где такой пресс пришить?" — пишут ему в комментариях.
Некоторые предположили, что Манукян прибег к помощи хирургов.
"Хирурги — молодцы", "Решил наконец-то засветить пресс после операции", — иронизируют подписчики.
Давид на негативные комментарии пока не отреагировал, тем более что восторженных отзывов он тоже получил немало.