Полиция просит собравшихся на Манежной площади в Москве разойтись
19:50 21.04.2021 (обновлено: 20:02 21.04.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального в Москве
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Полиция призывает участников несогласованной акции, собравшихся на Манежной площади в Москве, разойтись, передает корреспондент РИА Новости.
"Данное мероприятие незаконно, просьба соблюдать порядок и разойтись", — звучит из громкоговорителя, установленного на полицейской машине.
Вчера, 19:48В сибирских городах прошли несогласованные акции
Власти Москвы не согласовали проведение публичных мероприятий 21 апреля и 1 мая из-за ситуации с COVID-19.
МВД призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации — это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.