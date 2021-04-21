https://ria.ru/20210421/manezhnaya-1729364128.html

Полиция просит собравшихся на Манежной площади в Москве разойтись

Полиция просит собравшихся на Манежной площади в Москве разойтись

Полиция призывает участников несогласованной акции, собравшихся на Манежной площади в Москве, разойтись, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T19:50

2021-04-21T19:50

2021-04-21T20:02

россия

татьяна москалькова

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729362321_0:247:3119:2001_1920x0_80_0_0_a6d30adfdf555f79793ed1d6f93f698e.jpg

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Полиция призывает участников несогласованной акции, собравшихся на Манежной площади в Москве, разойтись, передает корреспондент РИА Новости."Данное мероприятие незаконно, просьба соблюдать порядок и разойтись", — звучит из громкоговорителя, установленного на полицейской машине.Власти Москвы не согласовали проведение публичных мероприятий 21 апреля и 1 мая из-за ситуации с COVID-19.МВД призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации — это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.

https://ria.ru/20210421/sibir-1729363725.html

https://ria.ru/20210421/barnaul-1729354151.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, татьяна москалькова, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, общество