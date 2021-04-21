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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210421/lupin-1729220058.html
Французский сериал "Люпен" посмотрело рекордное число зрителей Netflix
Французский сериал "Люпен" посмотрело рекордное число зрителей Netflix
Французская драма о мести и ограблениях "Люпен" с Омаром Си ("1+1", "2+1") в главной роли стала самым популярным сериалом на стриминговой платформе Netflix за... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T17:29
2021-04-21T17:29
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новости культуры
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Французская драма о мести и ограблениях "Люпен" с Омаром Си ("1+1", "2+1") в главной роли стала самым популярным сериалом на стриминговой платформе Netflix за первые три месяца 2021 года, сообщает сообщает The Hollywood Reporter.Согласно данным Netflix, 76 миллионов пользователей по всему миру посмотрели хотя бы пару минут сериала за первые четыре недели после его выпуска (с 2019 года в Netflix фильм или сериал достаточно включить на две минуты, чтобы счетчик принял это за просмотр. — Прим. ред.). Результат оказался выше первоначального прогноза, сделанного Netflix менее чем через две недели после премьеры "Люпена" на платформе 8 января. Тогда, по словам экспертов, шоу должны были посмотреть 70 миллионов зрителей.Показатель в 76 миллионов считается одним из самых высоких за всю историю сериалов, вышедших на Netflix. До того выше результат продемонстрировал только проект "Бриджертоны" (2020), собравший 82 миллиона зрителя по всему миру. Среди других популярных сериалов Netflix, о которых говорится в ежеквартальном отчете, драма "Судьба: Сага Винкс" (57 миллионов просмотров), "Кто убил Сару?" (55 миллионов просмотров), "Джинни и Джорджия" (52 миллиона просмотров), "Улица Светлячков" (49 миллионов просмотров) и "Кобра Кай" (45 миллионов просмотров). Сериал "Люпен" основан на серии приключенческих романов о благородном воре Арсене Люпене французского писателя Марселя Леблана. Действие разворачивается вокруг иммигранта из Сенегала по имени Ассан Диоп (Омар Си). Он мстит за отца, которого подставила богатая семья.
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кино и сериалы, новости культуры, netflix

Французский сериал "Люпен" посмотрело рекордное число зрителей Netflix

17:29 21.04.2021
 
© NetflixКадр из сериала "Люпен"
Кадр из сериала Люпен - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© Netflix
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Французская драма о мести и ограблениях "Люпен" с Омаром Си ("1+1", "2+1") в главной роли стала самым популярным сериалом на стриминговой платформе Netflix за первые три месяца 2021 года, сообщает сообщает The Hollywood Reporter.
Согласно данным Netflix, 76 миллионов пользователей по всему миру посмотрели хотя бы пару минут сериала за первые четыре недели после его выпуска (с 2019 года в Netflix фильм или сериал достаточно включить на две минуты, чтобы счетчик принял это за просмотр. — Прим. ред.).
Результат оказался выше первоначального прогноза, сделанного Netflix менее чем через две недели после премьеры "Люпена" на платформе 8 января. Тогда, по словам экспертов, шоу должны были посмотреть 70 миллионов зрителей.
Показатель в 76 миллионов считается одним из самых высоких за всю историю сериалов, вышедших на Netflix. До того выше результат продемонстрировал только проект "Бриджертоны" (2020), собравший 82 миллиона зрителя по всему миру.
Среди других популярных сериалов Netflix, о которых говорится в ежеквартальном отчете, драма "Судьба: Сага Винкс" (57 миллионов просмотров), "Кто убил Сару?" (55 миллионов просмотров), "Джинни и Джорджия" (52 миллиона просмотров), "Улица Светлячков" (49 миллионов просмотров) и "Кобра Кай" (45 миллионов просмотров).
Сериал "Люпен" основан на серии приключенческих романов о благородном воре Арсене Люпене французского писателя Марселя Леблана. Действие разворачивается вокруг иммигранта из Сенегала по имени Ассан Диоп (Омар Си). Он мстит за отца, которого подставила богатая семья.
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