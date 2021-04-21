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https://ria.ru/20210421/lukashenko-1729366320.html
США отвергли обвинения в причастности к подготовке покушения на Лукашенко
США отвергли обвинения в причастности к подготовке покушения на Лукашенко
Подозрения о возможной причастности Соединенных Штатов к готовившемуся покушению на президента Белоруссии Александра Лукашенко являются безосновательными,... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-21T20:06
2021-04-22T02:24
александр лукашенко
белоруссия
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Подозрения о возможной причастности Соединенных Штатов к готовившемуся покушению на президента Белоруссии Александра Лукашенко являются безосновательными, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Я могу лишь подтвердить, что для этого нет никаких оснований", - сказала Псаки в ответ на просьбу одного из журналистов прокомментировать заявления о причастности США к покушению на Лукашенко.Лукашенко 17 апреля сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко, хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем. По уголовному делу были задержаны три человека, в том числе имеющий гражданство Белоруссии и США юрист Юрий Зенкович. В КГБ отмечали, что фигуранты дела находятся в СИЗО и дают признательные показания, им грозит до 12 лет лишения свободы.
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александр лукашенко, белоруссия, в мире, сша

США отвергли обвинения в причастности к подготовке покушения на Лукашенко

20:06 21.04.2021 (обновлено: 02:24 22.04.2021)
 
© Tatyana ZenkovichПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© Tatyana Zenkovich
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Подозрения о возможной причастности Соединенных Штатов к готовившемуся покушению на президента Белоруссии Александра Лукашенко являются безосновательными, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Я могу лишь подтвердить, что для этого нет никаких оснований", - сказала Псаки в ответ на просьбу одного из журналистов прокомментировать заявления о причастности США к покушению на Лукашенко.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
Вчера, 13:20
Путин оценил ситуацию в Белоруссии
Лукашенко 17 апреля сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко, хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем. По уголовному делу были задержаны три человека, в том числе имеющий гражданство Белоруссии и США юрист Юрий Зенкович. В КГБ отмечали, что фигуранты дела находятся в СИЗО и дают признательные показания, им грозит до 12 лет лишения свободы.
 
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