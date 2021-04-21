https://ria.ru/20210421/lukashenko-1729366320.html
США отвергли обвинения в причастности к подготовке покушения на Лукашенко
США отвергли обвинения в причастности к подготовке покушения на Лукашенко
Подозрения о возможной причастности Соединенных Штатов к готовившемуся покушению на президента Белоруссии Александра Лукашенко являются безосновательными,... РИА Новости, 22.04.2021
2021-04-21T20:06
2021-04-21T20:06
2021-04-22T02:24
александр лукашенко
белоруссия
в мире
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727415316_0:0:3021:1699_1920x0_80_0_0_24c186d31148049c8000fcd449e139ca.jpg
ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Подозрения о возможной причастности Соединенных Штатов к готовившемуся покушению на президента Белоруссии Александра Лукашенко являются безосновательными, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Я могу лишь подтвердить, что для этого нет никаких оснований", - сказала Псаки в ответ на просьбу одного из журналистов прокомментировать заявления о причастности США к покушению на Лукашенко.Лукашенко 17 апреля сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко, хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем. По уголовному делу были задержаны три человека, в том числе имеющий гражданство Белоруссии и США юрист Юрий Зенкович. В КГБ отмечали, что фигуранты дела находятся в СИЗО и дают признательные показания, им грозит до 12 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210421/perevorot-1729270006.html
белоруссия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727415316_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_0d88f7f0899f03e600df07b1dc85e1e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, в мире, сша