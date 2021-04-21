https://ria.ru/20210421/lukashenko-1729366320.html

США отвергли обвинения в причастности к подготовке покушения на Лукашенко

США отвергли обвинения в причастности к подготовке покушения на Лукашенко

Подозрения о возможной причастности Соединенных Штатов к готовившемуся покушению на президента Белоруссии Александра Лукашенко являются безосновательными,... РИА Новости, 22.04.2021

2021-04-21T20:06

2021-04-21T20:06

2021-04-22T02:24

александр лукашенко

белоруссия

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Подозрения о возможной причастности Соединенных Штатов к готовившемуся покушению на президента Белоруссии Александра Лукашенко являются безосновательными, заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Я могу лишь подтвердить, что для этого нет никаких оснований", - сказала Псаки в ответ на просьбу одного из журналистов прокомментировать заявления о причастности США к покушению на Лукашенко.Лукашенко 17 апреля сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. При этом в состав группы входили как граждане Белоруссии, так и иностранцы, которые, согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко, хотели организовать вооруженный мятеж с целью захвата власти насильственным путем. По уголовному делу были задержаны три человека, в том числе имеющий гражданство Белоруссии и США юрист Юрий Зенкович. В КГБ отмечали, что фигуранты дела находятся в СИЗО и дают признательные показания, им грозит до 12 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210421/perevorot-1729270006.html

белоруссия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире, сша