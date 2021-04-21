На незаконной акции в Москве задержали подростка с саперной лопатой
21:18 21.04.2021 (обновлено: 21:38 21.04.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального держат смартфоны с включенными фонариками в Москве
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Первый доставленный в полицию в ходе несогласованной акции протеста в Москве оказался подростком, у него нашли саперную лопату, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"В ходе проведения несогласованного с органами исполнительной власти акции в центре Москвы, в ОМВД России по району Арбат г. Москвы был доставлен несовершеннолетний 2005 г.р., который при себе имел саперную лопату", - сообщили в пресс-службе, добавив, что ведётся разбирательство.
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Как уточнил источник РИА Новости, он был задержан у метро Библиотека имени Ленина, состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал о задержании молодого человека у метро Библиотека им. Ленина перед началом несогласованной акции в Москве, у него из рюкзака торчал предмет, похожий на ручку от биты.
Ранее МВД РФ призвало россиян воздержаться от участия в несогласованных митингах и пообещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупредила и Генпрокуратура РФ.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций и что призывы к провокациям звучат из-за рубежа.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.