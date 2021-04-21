https://ria.ru/20210421/lokdaun-1729329555.html

Бундестаг Германии ужесточил локдаун на фоне протестов

Бундестаг Германии ужесточил локдаун на фоне протестов

Бундестаг Германии принял поправки в закон об эпидемиологической защите населения, санкционирующие ужесточение локдауна в связи с пандемией коронавируса - так... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T17:02

2021-04-21T17:02

2021-04-21T17:15

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

франк-вальтер штайнмайер

здоровье - общество

бундестаг германии

германия

берлин (город)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729332493_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_225f90d731facce6ef5aab7fc21b6ad2.jpg

БЕРЛИН, 21 апр - РИА Новости. Бундестаг Германии принял поправки в закон об эпидемиологической защите населения, санкционирующие ужесточение локдауна в связи с пандемией коронавируса - так называемый четвертый закон об эпидемиологической защите населения, голосование сопровождалось массовыми протестами в центре Берлина."За поправки проголосовали 342 депутата, против - 250, воздержались - 64", - сообщили РИА Новости в пресс-службе бундестага.В первой половине дня в бундестаге прошли несколько раундов голосования по поправкам, предложенным оппозиционными фракциями к законопроекту, все они были в итоге отклонены. Поправки усиливают полномочия федерации в вопросе о введении ограничительных мер в борьба с распространением коронавируса в Германии.Наибольшую критику в рядах оппозиции вызвали такие положения, как введение на общенациональном уровне комендантского часа с 22.00 до 5.00, закрытие школ и более жесткие ограничения для магазинов. Эти положения могут быть реализованы, если число новых больных за семь дней превысит, соответственно, 100, 165 и 150 человек на 100 тысяч населения. Это регулирование сохранится пока до конца июня.Поправки могут вступить в силу с субботы. Планируется, что в четверг они будут утверждены в бундесрате - палате федеральных земель, закон должен подписать также президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

https://ria.ru/20210421/berlin-1729329206.html

германия

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, франк-вальтер штайнмайер, здоровье - общество, бундестаг германии, германия, берлин (город), в мире