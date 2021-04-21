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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210421/lokdaun-1729329555.html
Бундестаг Германии ужесточил локдаун на фоне протестов
Бундестаг Германии ужесточил локдаун на фоне протестов
Бундестаг Германии принял поправки в закон об эпидемиологической защите населения, санкционирующие ужесточение локдауна в связи с пандемией коронавируса - так... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T17:02
2021-04-21T17:15
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
франк-вальтер штайнмайер
здоровье - общество
бундестаг германии
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БЕРЛИН, 21 апр - РИА Новости. Бундестаг Германии принял поправки в закон об эпидемиологической защите населения, санкционирующие ужесточение локдауна в связи с пандемией коронавируса - так называемый четвертый закон об эпидемиологической защите населения, голосование сопровождалось массовыми протестами в центре Берлина."За поправки проголосовали 342 депутата, против - 250, воздержались - 64", - сообщили РИА Новости в пресс-службе бундестага.В первой половине дня в бундестаге прошли несколько раундов голосования по поправкам, предложенным оппозиционными фракциями к законопроекту, все они были в итоге отклонены. Поправки усиливают полномочия федерации в вопросе о введении ограничительных мер в борьба с распространением коронавируса в Германии.Наибольшую критику в рядах оппозиции вызвали такие положения, как введение на общенациональном уровне комендантского часа с 22.00 до 5.00, закрытие школ и более жесткие ограничения для магазинов. Эти положения могут быть реализованы, если число новых больных за семь дней превысит, соответственно, 100, 165 и 150 человек на 100 тысяч населения. Это регулирование сохранится пока до конца июня.Поправки могут вступить в силу с субботы. Планируется, что в четверг они будут утверждены в бундесрате - палате федеральных земель, закон должен подписать также президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, франк-вальтер штайнмайер, здоровье - общество, бундестаг германии, германия, берлин (город), в мире

Бундестаг Германии ужесточил локдаун на фоне протестов

17:02 21.04.2021 (обновлено: 17:15 21.04.2021)
 
© AP Photo / Markus SchreiberУчастники акции протеста против политики правительства Германии по борьбе с пандемией коронавируса и полицейские в Берлине
Участники акции протеста против политики правительства Германии по борьбе с пандемией коронавируса и полицейские в Берлине - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© AP Photo / Markus Schreiber
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БЕРЛИН, 21 апр - РИА Новости. Бундестаг Германии принял поправки в закон об эпидемиологической защите населения, санкционирующие ужесточение локдауна в связи с пандемией коронавируса - так называемый четвертый закон об эпидемиологической защите населения, голосование сопровождалось массовыми протестами в центре Берлина.
"За поправки проголосовали 342 депутата, против - 250, воздержались - 64", - сообщили РИА Новости в пресс-службе бундестага.
Участники акции протеста против политики правительства Германии по борьбе с пандемией коронавируса и полицейские в Берлине - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
17:00Распространение коронавируса
В Берлине задержали более 150 человек на акции против мер по COVID-19
В первой половине дня в бундестаге прошли несколько раундов голосования по поправкам, предложенным оппозиционными фракциями к законопроекту, все они были в итоге отклонены. Поправки усиливают полномочия федерации в вопросе о введении ограничительных мер в борьба с распространением коронавируса в Германии.
Наибольшую критику в рядах оппозиции вызвали такие положения, как введение на общенациональном уровне комендантского часа с 22.00 до 5.00, закрытие школ и более жесткие ограничения для магазинов. Эти положения могут быть реализованы, если число новых больных за семь дней превысит, соответственно, 100, 165 и 150 человек на 100 тысяч населения. Это регулирование сохранится пока до конца июня.
Поправки могут вступить в силу с субботы. Планируется, что в четверг они будут утверждены в бундесрате - палате федеральных земель, закон должен подписать также президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыФранк-Вальтер ШтайнмайерЗдоровье - ОбществоБундестаг ГерманииГерманияБерлин (город)В мире
 
 
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