https://ria.ru/20210421/lokdaun-1729324838.html
В Польше начнут отменять локдаун с 22 апреля
В Польше начнут отменять локдаун с 22 апреля
Польша вводит региональный принцип отмены противовирусных ограничений, заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский на пресс-конференции в среду. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T16:46
2021-04-21T16:46
2021-04-21T16:55
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
польша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572231241_0:166:3052:1883_1920x0_80_0_0_00a555d886713ffa04922c99cff8acb3.jpg
ВАРШАВА, 21 апр – РИА Новости. Польша вводит региональный принцип отмены противовирусных ограничений, заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский на пресс-конференции в среду.По словам министра, Силезском и Нижнесилезском, Великопольском, Лодском, Опольском воеводствах, где уровень заболеваемости коронавирусом по-прежнему высок, "мы оставляем ограничения, которые были до этого".В остальных воеводствах с 22 апреля вводится гибридный принцип обучения в 1-3 классах школ. Также в них с 22 апреля возвращаются к работе салоны красоты, косметические салоны, парикмахерские.Из-за высокого числа выявляемых случаев коронавируса правительство Польши объявило общенациональный карантин. На всей территории страны введен режим локдауна. С конца марта на две недели введены дополнительные ограничения. Недавно их продлили до 25 апреля. В стране закрыты торговые объекты, кроме продовольственных магазинов и аптек, бары, кафе и рестораны могут работать только навынос, все школьники перешли на удаленный формат обучения, закрыты отели и хостелы, объекты культуры, индустрии красоты, спорта и туризма, запрещены собрания более пяти человек, ношение масок обязательно, в том числе на улице.
https://ria.ru/20210408/rekord-1727338714.html
https://ria.ru/20210413/koronavirus-1728050151.html
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572231241_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_833c6ef7228cf5c0c31a5440efca4d62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, польша, в мире
ВАРШАВА, 21 апр – РИА Новости. Польша
вводит региональный принцип отмены противовирусных ограничений, заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский на пресс-конференции в среду.
По словам министра, Силезском и Нижнесилезском, Великопольском, Лодском, Опольском воеводствах, где уровень заболеваемости коронавирусом по-прежнему высок, "мы оставляем ограничения, которые были до этого".
В остальных воеводствах с 22 апреля вводится гибридный принцип обучения в 1-3 классах школ. Также в них с 22 апреля возвращаются к работе салоны красоты, косметические салоны, парикмахерские.
Из-за высокого числа выявляемых случаев коронавируса правительство Польши объявило общенациональный карантин. На всей территории страны введен режим локдауна. С конца марта на две недели введены дополнительные ограничения. Недавно их продлили до 25 апреля. В стране закрыты торговые объекты, кроме продовольственных магазинов и аптек, бары, кафе и рестораны могут работать только навынос, все школьники перешли на удаленный формат обучения, закрыты отели и хостелы, объекты культуры, индустрии красоты, спорта и туризма, запрещены собрания более пяти человек, ношение масок обязательно, в том числе на улице.