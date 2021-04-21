https://ria.ru/20210421/lokdaun-1729324838.html

В Польше начнут отменять локдаун с 22 апреля

В Польше начнут отменять локдаун с 22 апреля

Польша вводит региональный принцип отмены противовирусных ограничений, заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский на пресс-конференции в среду. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T16:46

2021-04-21T16:46

2021-04-21T16:55

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

польша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572231241_0:166:3052:1883_1920x0_80_0_0_00a555d886713ffa04922c99cff8acb3.jpg

ВАРШАВА, 21 апр – РИА Новости. Польша вводит региональный принцип отмены противовирусных ограничений, заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский на пресс-конференции в среду.По словам министра, Силезском и Нижнесилезском, Великопольском, Лодском, Опольском воеводствах, где уровень заболеваемости коронавирусом по-прежнему высок, "мы оставляем ограничения, которые были до этого".В остальных воеводствах с 22 апреля вводится гибридный принцип обучения в 1-3 классах школ. Также в них с 22 апреля возвращаются к работе салоны красоты, косметические салоны, парикмахерские.Из-за высокого числа выявляемых случаев коронавируса правительство Польши объявило общенациональный карантин. На всей территории страны введен режим локдауна. С конца марта на две недели введены дополнительные ограничения. Недавно их продлили до 25 апреля. В стране закрыты торговые объекты, кроме продовольственных магазинов и аптек, бары, кафе и рестораны могут работать только навынос, все школьники перешли на удаленный формат обучения, закрыты отели и хостелы, объекты культуры, индустрии красоты, спорта и туризма, запрещены собрания более пяти человек, ношение масок обязательно, в том числе на улице.

https://ria.ru/20210408/rekord-1727338714.html

https://ria.ru/20210413/koronavirus-1728050151.html

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, польша, в мире