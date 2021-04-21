Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210421/lokdaun-1729324838.html
В Польше начнут отменять локдаун с 22 апреля
В Польше начнут отменять локдаун с 22 апреля
Польша вводит региональный принцип отмены противовирусных ограничений, заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский на пресс-конференции в среду. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T16:46
2021-04-21T16:55
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
польша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572231241_0:166:3052:1883_1920x0_80_0_0_00a555d886713ffa04922c99cff8acb3.jpg
ВАРШАВА, 21 апр – РИА Новости. Польша вводит региональный принцип отмены противовирусных ограничений, заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский на пресс-конференции в среду.По словам министра, Силезском и Нижнесилезском, Великопольском, Лодском, Опольском воеводствах, где уровень заболеваемости коронавирусом по-прежнему высок, "мы оставляем ограничения, которые были до этого".В остальных воеводствах с 22 апреля вводится гибридный принцип обучения в 1-3 классах школ. Также в них с 22 апреля возвращаются к работе салоны красоты, косметические салоны, парикмахерские.Из-за высокого числа выявляемых случаев коронавируса правительство Польши объявило общенациональный карантин. На всей территории страны введен режим локдауна. С конца марта на две недели введены дополнительные ограничения. Недавно их продлили до 25 апреля. В стране закрыты торговые объекты, кроме продовольственных магазинов и аптек, бары, кафе и рестораны могут работать только навынос, все школьники перешли на удаленный формат обучения, закрыты отели и хостелы, объекты культуры, индустрии красоты, спорта и туризма, запрещены собрания более пяти человек, ношение масок обязательно, в том числе на улице.
https://ria.ru/20210408/rekord-1727338714.html
https://ria.ru/20210413/koronavirus-1728050151.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572231241_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_833c6ef7228cf5c0c31a5440efca4d62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, здоровье - общество, польша, в мире

В Польше начнут отменять локдаун с 22 апреля

16:46 21.04.2021 (обновлено: 16:55 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийГорожане на улице в Варшаве
Горожане на улице в Варшаве - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 21 апр – РИА Новости. Польша вводит региональный принцип отмены противовирусных ограничений, заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский на пресс-конференции в среду.
По словам министра, Силезском и Нижнесилезском, Великопольском, Лодском, Опольском воеводствах, где уровень заболеваемости коронавирусом по-прежнему высок, "мы оставляем ограничения, которые были до этого".
Прохожие в медицинских масках на улице в Варшаве - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 11:49Распространение коронавируса
В Польше за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом
В остальных воеводствах с 22 апреля вводится гибридный принцип обучения в 1-3 классах школ. Также в них с 22 апреля возвращаются к работе салоны красоты, косметические салоны, парикмахерские.
Из-за высокого числа выявляемых случаев коронавируса правительство Польши объявило общенациональный карантин. На всей территории страны введен режим локдауна. С конца марта на две недели введены дополнительные ограничения. Недавно их продлили до 25 апреля. В стране закрыты торговые объекты, кроме продовольственных магазинов и аптек, бары, кафе и рестораны могут работать только навынос, все школьники перешли на удаленный формат обучения, закрыты отели и хостелы, объекты культуры, индустрии красоты, спорта и туризма, запрещены собрания более пяти человек, ношение масок обязательно, в том числе на улице.
Дезинфекция вагонов Московского метрополитена в электродепо Свиблово - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля, 12:36Распространение коронавируса
В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России и мире
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоПольшаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:08"Индекс шашлыка" за год в России вырос на четверть
03:57Определена распространенная привычка водителей, уничтожающая мотор
03:52НАСА: ровер Perseverance впервые получил кислород из атмосферы Марса
03:48В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:33WSJ: Байден собирается признать геноцид армян в Османской империи
03:26Двум категориям россиян могут облегчить получение доплаты к пенсии
03:16В Крыму призвали вернуть полуострову коллекцию скифского золота
03:14В Рязанской области оценили ситуацию с возвращением "скопинского" маньяка
03:00Физики решили одну из проблем коллайдеров будущего
02:50Названы способы предупредить появление гипертонии
02:43Сирийские ПВО среагировали на ракетную атаку Израиля
02:18Названы шесть ошибок, способных убить автомобиль с АКПП
02:15Специалист напомнил, когда нельзя вернуть товар с дефектом
02:10Врач-диетолог рассказала, что не так с обезжиренными продуктами
02:03Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию
02:00Ученые описали смертельно опасные стили питания
02:00В Москве покажут одну из редчайших православных икон
01:56Valneva сообщила о начале третьей фазы испытаний вакцины от COVID-19
01:41В Подмосковье задержали сотрудника "Команды Навального", сообщил адвокат
01:23Пушков объяснил, на что "нарывается" Чехия ультиматумом России
Лента новостейМолния