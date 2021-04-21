https://ria.ru/20210421/leopardy-1729097035.html

В Приморье на видео попало свидание леопардов

В Приморье на видео попало свидание леопардов

Заповедник "Земля леопарда" опубликовал в инстаграме видео свидания двух больших кошек Leo 12M Тайфун и Leo 4F Бэри. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T00:57

2021-04-21T00:57

2021-04-21T00:57

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Заповедник "Земля леопарда" опубликовал в инстаграме видео свидания двух больших кошек Leo 12M Тайфун и Leo 4F Бэри."Любовь витает в воздухе между Тайфуном и Бэри, встреча которых запечатлена фотоловушкой, – прокомментировали кадры сотрудники природоохранной территории. – Два хищника явно неравнодушны друг к другу и спешат скрыться из виду. Сначала из кадра удаляется Бэри, а за ней следует ее кавалер".Оба леопарда — старожилы и известны публике за пределами нацпарка. Leo 12M Тайфун – хозяин заповедника "Кедровая падь" (находится под управлением ФГБУ "Земля леопарда"), а его спутница Leo 4F Бэри – дочь знаменитой Кедровки. За последние годы ученые не раз фиксировали их свидания, а после одной из таких встреч у Бэри появились котята."Брачные игры – основная причина, по которой взрослые разнополые особи дальневосточных леопардов могут находиться вместе, — объясняют в нацпарке. — В период течки самки чаще оставляют запаховые метки, сообщая о готовности к спариванию, а при встрече с самцом проявляют игривое поведение. Самцы же принимают эти сигналы, тоже активно метят территорию. Так леопарды находят друг друга".Сейчас в России около 100 дальневосточных леопардов. Размножаться они могут в любое время года. Обычно их встреча длится всего несколько дней, а потом животные теряют друг к другу интерес. В случае успешного зачатия самка вынашивает потомство около 90 дней. На свет появляются один-три котенка, в воспитании которых самец не участвует.

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