https://ria.ru/20210421/lekarstva-1729253772.html
Путин поручил обеспечить независимость России в производстве лекарств
Путин поручил обеспечить независимость России в производстве лекарств
Надо обеспечить независимость России по всему спектру вакцин и лекарств, в том числе против вирусов, устойчивых к антибиотикам, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T12:54
2021-04-21T12:54
2021-04-21T12:54
послание президента федеральному собранию в 2021 году
россия
здоровье - общество
владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Надо обеспечить независимость России по всему спектру вакцин и лекарств, в том числе против вирусов, устойчивых к антибиотикам, заявил президент РФ Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию."У нас должен быть мощный, надежный щит в сфере санитарной и биологической безопасности. Мы понимаем теперь, что это такое. Нужно обеспечить независимость России в производстве всего спектра вакцин, субстанций для фармацевтики, в том числе лекарств против инфекций, устойчивых к нынешнему поколению антибиотиков", - сказал Путин.Он отметил, что сделать это надо с максимальным использованием российского оборудования и отечественных компонентов.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20210421/infektsii-1729247720.html
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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, здоровье - общество, владимир путин, общество