https://ria.ru/20210421/lager-1729199219.html

В Туве более 15 тысяч детей проведут лето в лагерях

В Туве более 15 тысяч детей проведут лето в лагерях

Власти Тувы готовят к открытию нового летнего сезона 185 лагерей, где смогут отдохнуть более 15 тысяч детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T07:59

2021-04-21T07:59

2021-04-21T07:59

республика тыва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/151494/20/1514942025_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_5183f5331cf8941ba0ab7cab8597fa92.jpg

КРАСНОЯРСК, 21 апр - РИА Новости. Власти Тувы готовят к открытию нового летнего сезона 185 лагерей, где смогут отдохнуть более 15 тысяч детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.По ее данным, информацию о ходе подготовки к летней оздоровительной кампании 2021 года озвучила министр образования и науки республики Солангы Тамчай во время аппаратного совещания правительства Тувы. По ее данным, в рамках подготовки к летней компании с четвёртого февраля проведен ряд обучающих семинаров, курсов, рабочих совещаний, заседаний межведомственного координационного совета на уровне министерства образования с участием ответственных федеральных органов исполнительной власти.Управлением Роспотребнадзора по Республике Тува с марта проводится подготовка работников лагерей в дистанционном режиме. Всего обучено 336 работников. Проводятся курсы повышения квалификации для поваров при Тувинском институте повышения квалификации, Ак-Довуракском горном техникуме, с 29 по 30 апреля также пройдут курсы повышения квалификации воспитатели и начальники лагерей. В рамках учебной практики "Инструктивный лагерь" с 19 по 24 апреля на базе Тувинского государственного университета пройдет подготовка вожатых к работе в лагерях, по окончании которого студенты получат сертификат вожатого.Во всех лагерях запланированы профильные смены по различным направлениям. В городе Ак-Довурак также запланированы отдых и оздоровление для 35 детей с ограниченными возможностями. Начало работы лагерей запланировано с июня месяца."Из 21 загородных лагерей 16 находятся в лесном массиве и подвержены угрозе лесных пожаров, до 10 мая руководители должны провести опашку по периметру территории", - говорится в сообщении.В рамках летней оздоровительной кампании, помимо организаций отдыха и оздоровления детей, запланировано функционирование 217 временных досуговых центров.

https://ria.ru/20210414/otdykh-1728242790.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210413/krym-1728155224.html

республика тыва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика тыва, общество