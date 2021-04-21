https://ria.ru/20210421/lager-1729199219.html
В Туве более 15 тысяч детей проведут лето в лагерях
В Туве более 15 тысяч детей проведут лето в лагерях
Власти Тувы готовят к открытию нового летнего сезона 185 лагерей, где смогут отдохнуть более 15 тысяч детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T07:59
2021-04-21T07:59
2021-04-21T07:59
республика тыва
общество
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КРАСНОЯРСК, 21 апр - РИА Новости. Власти Тувы готовят к открытию нового летнего сезона 185 лагерей, где смогут отдохнуть более 15 тысяч детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.По ее данным, информацию о ходе подготовки к летней оздоровительной кампании 2021 года озвучила министр образования и науки республики Солангы Тамчай во время аппаратного совещания правительства Тувы. По ее данным, в рамках подготовки к летней компании с четвёртого февраля проведен ряд обучающих семинаров, курсов, рабочих совещаний, заседаний межведомственного координационного совета на уровне министерства образования с участием ответственных федеральных органов исполнительной власти.Управлением Роспотребнадзора по Республике Тува с марта проводится подготовка работников лагерей в дистанционном режиме. Всего обучено 336 работников. Проводятся курсы повышения квалификации для поваров при Тувинском институте повышения квалификации, Ак-Довуракском горном техникуме, с 29 по 30 апреля также пройдут курсы повышения квалификации воспитатели и начальники лагерей. В рамках учебной практики "Инструктивный лагерь" с 19 по 24 апреля на базе Тувинского государственного университета пройдет подготовка вожатых к работе в лагерях, по окончании которого студенты получат сертификат вожатого.Во всех лагерях запланированы профильные смены по различным направлениям. В городе Ак-Довурак также запланированы отдых и оздоровление для 35 детей с ограниченными возможностями. Начало работы лагерей запланировано с июня месяца."Из 21 загородных лагерей 16 находятся в лесном массиве и подвержены угрозе лесных пожаров, до 10 мая руководители должны провести опашку по периметру территории", - говорится в сообщении.В рамках летней оздоровительной кампании, помимо организаций отдыха и оздоровления детей, запланировано функционирование 217 временных досуговых центров.
https://ria.ru/20210414/otdykh-1728242790.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210413/krym-1728155224.html
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республика тыва, общество
КРАСНОЯРСК, 21 апр - РИА Новости.
Власти Тувы
готовят к открытию нового летнего сезона 185 лагерей, где смогут отдохнуть более 15 тысяч детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства республики.
По ее данным, информацию о ходе подготовки к летней оздоровительной кампании 2021 года озвучила министр образования и науки республики Солангы Тамчай во время аппаратного совещания правительства Тувы. По ее данным, в рамках подготовки к летней компании с четвёртого февраля проведен ряд обучающих семинаров, курсов, рабочих совещаний, заседаний межведомственного координационного совета на уровне министерства образования с участием ответственных федеральных органов исполнительной власти.
Управлением Роспотребнадзора по Республике Тува с марта проводится подготовка работников лагерей в дистанционном режиме. Всего обучено 336 работников. Проводятся курсы повышения квалификации для поваров при Тувинском институте повышения квалификации, Ак-Довуракском горном техникуме, с 29 по 30 апреля также пройдут курсы повышения квалификации воспитатели и начальники лагерей. В рамках учебной практики "Инструктивный лагерь" с 19 по 24 апреля на базе Тувинского государственного университета пройдет подготовка вожатых к работе в лагерях, по окончании которого студенты получат сертификат вожатого.
"В плане на 2021 год утвержден реестр лагерей, согласно которому будут работать 185 лагерей с охватом 15 041 ребенок. Из них в 164 дневных лагерях – 11 101 ребенок, в 21 загородном лагере – 3 940 детей. В том числе, 2 441 ребенок, по линии министерства труда и социальной политики, дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации", - сообщили в пресс-службе.
Во всех лагерях запланированы профильные смены по различным направлениям. В городе Ак-Довурак также запланированы отдых и оздоровление для 35 детей с ограниченными возможностями. Начало работы лагерей запланировано с июня месяца.
"Из 21 загородных лагерей 16 находятся в лесном массиве и подвержены угрозе лесных пожаров, до 10 мая руководители должны провести опашку по периметру территории", - говорится в сообщении.
В рамках летней оздоровительной кампании, помимо организаций отдыха и оздоровления детей, запланировано функционирование 217 временных досуговых центров.