https://ria.ru/20210421/kurs-1729278610.html

Официальный курс евро на четверг вырос на 54 копейки

Официальный курс евро на четверг вырос на 54 копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 54,06 копейки - до 92,2913 рубля, курс доллара - на 80,43 копейки, до 76,8198 рубля,... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T13:47

2021-04-21T13:47

2021-04-21T13:47

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 54,06 копейки - до 92,2913 рубля, курс доллара - на 80,43 копейки, до 76,8198 рубля, следует из данных Банка России.При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 68,6 копейки, составив 83,782 рубля.

https://ria.ru/20210421/rubl-1729277491.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика