https://ria.ru/20210421/kurs-1729278610.html
Официальный курс евро на четверг вырос на 54 копейки
Официальный курс евро на четверг вырос на 54 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 54,06 копейки - до 92,2913 рубля, курс доллара - на 80,43 копейки, до 76,8198 рубля,... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T13:47
2021-04-21T13:47
2021-04-21T13:47
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 54,06 копейки - до 92,2913 рубля, курс доллара - на 80,43 копейки, до 76,8198 рубля, следует из данных Банка России.При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 68,6 копейки, составив 83,782 рубля.
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика