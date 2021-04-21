https://ria.ru/20210421/kultura-1729253536.html

В России создадут фонд для поддержки проектов в сфере культуры

В России создадут фонд для поддержки проектов в сфере культуры

Для поддержки проектов в сфере культуры будет создан фонд, который уже в этом году профинансирует порядка 1,5 тысяч грантов, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T12:52

2021-04-21T12:52

2021-04-21T12:52

культура

послание президента федеральному собранию в 2021 году

владимир путин

общество

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Для поддержки проектов в сфере культуры будет создан фонд, который уже в этом году профинансирует порядка 1,5 тысяч грантов, заявил президент России Владимир Путин."Чтобы поддержать проекты в сфере культуры, искусства и творчества создадим президентский фонд культурных инициатив. Уже в этом году за счет его грантов на конкурсной основе профинансируем более полутора тысяч креативных команд", - сказал Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20210410/kultura-1727672379.html

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2021

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послание президента федеральному собранию в 2021 году, владимир путин, общество