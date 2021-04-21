https://ria.ru/20210421/kulganek-1729230239.html

Биография Якуба Кулганека

Биография Якуба Кулганека

Якуб Кулганек (Jakub Kulhánek) родился 30 июня 1984 года в городе Мельник (Чехия). РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T18:34

2021-04-21T18:34

2021-04-21T18:34

якуб кулганек

чехия

справки

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Якуб Кулганек (Jakub Kulhánek) родился 30 июня 1984 года в городе Мельник (Чехия). В 2008 году получил степень бакалавра в области международных отношений в Карловом университет в Праге. Затем получил степень магистра в Джорджтаунском университете в Вашингтоне (США).С 2008 по 2011 год работал аналитиком в неправительственной организации "Ассоциация международных отношений" (АМО), с июня 2013 года по март 2015 года входил в Совет директоров АМО. Специализировался на постсоветском пространстве в целом и России в частности. Его основная область интересов – политика России в отношении НАТО и ЕС. Публиковался в журналах Harvard International Review, Royal United Services Institute (RUSI), The Moscow Times, а также на сайтах Atlantic Council и Foreign Policy Magazine. С 2013 по 2017 год работал советником на тот момент спикера Палаты депутатов парламента Чешской Республики Яна Гамачека.Во время "Крымской весны" в России он был одним из трех основных участников переговоров по подготовке совместного соглашения всех парламентских партий об обеспечении защиты Чешской Республики. Декларация была подписана председателями шести политических партий, помимо коммунистов, 12 марта 2014 года по случаю 15-й годовщины вступления Чешской Республики в НАТО. С февраля по ноябрь 2014 года был заместителем министра обороны Чехии Мартина Стропницкого. С ноября 2014 по май 2016 года был заместителем министра иностранных дел Чехии Любомира Заоралека. Во время дипломатической службы Кулганек был членом делегации, которая обсуждала судьбу пяти чехов, похищенных в Ливане летом 2015 года. С 2016 по 2018 год Якуб Кулганек работал в китайской компании CEFC Europe в качестве внешнего консультанта. В 2017 году он участвовал в подготовке визита тогдашнего премьер-министра Чехии Богуслова Соботки в США. В июле 2018 года был назначен заместителем министра внутренних дел Яна Гамачека. Выступал против участия России и Китая в тендере по расширению АЭС Дукованы.В 2019 году Кулганек баллотировался в качестве кандидата от социал-демократической партии(CSSD) на выборах в Европейский парламент. Однако партия потерпела неудачу. 14 апреля 2021 года руководство CSSD выдвинуло Якуба Кулганека на пост министра иностранных дел. По словам председателя CSSD и главы МВД Чехии Яна Гамачека, назначение Кулганека министром иностранных дел является гарантией продолжения текущего внешнеполитического курса Чехии. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

якуб кулганек, чехия, справки