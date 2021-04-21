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В Кремле рассказали, как готовились к посланию президента
В Кремле рассказали, как готовились к посланию президента
В подготовке к посланию президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию участвовали профильные вице-премьеры и министры, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T15:17
2021-04-21T15:17
2021-04-21T15:38
россия
дмитрий песков
владимир путин
политика
послание президента федеральному собранию в 2021 году
общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В подготовке к посланию президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию участвовали профильные вице-премьеры и министры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Здесь целая группа, конечно же, внутри администрации (президента – ред.). Вы знаете, что в администрации большое экспертное управление. Но это все-таки плод во многом, вот подготовка основной болванки, грубо говоря, это плод коллективного труда. Конечно же, подготовка невозможна без теснейшей координации с правительством. И в этой связи, конечно, со всеми профильными вице-премьерами, с министрами, с министром финансов", - рассказал Песков в эфире радиостанции "Комсомольская правда", отвечая на вопрос о том, сколько помощников и советников помогали готовить послание.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, политика, послание президента федеральному собранию в 2021 году, общество