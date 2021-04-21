Путин предложил реструктуризировать кредиты регионам на борьбу с COVID-19
12:58 21.04.2021 (обновлено: 13:55 21.04.2021)
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкЕжегодное послание президента РФ Федеральному Собранию
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступил с предложением реструктуризировать до 2029 года бюджетные кредиты регионам, предоставленные в 2020 году для противодействия пандемии.
"Предлагаю провести реструктуризацию тех бюджетных кредитов, которые были предоставлены регионам в прошлом году для реализации мер, связанных с противодействием эпидемии. Мне кажется, это справедливо", - сказал Путин в ходе своего послания Федеральному собранию.
Глава государства напомнил, что срок таких кредитов истекает уже через два месяца - 1 июля.
"Предлагаю пролонгировать их до 2029 года", - подчеркнул президент.
"При реструктуризации долгов регионов мы должны руководствоваться принципом справедливости. Ну, собственно говоря, как всегда. У одних субъектов Федерации объем накопленной коммерческой задолженности высокий, а другие, как известно, напротив, не набирали кредитов. Может получиться так, что они почувствуют себя в проигрыше. Так быть не должно быть и не будет", - сказал президент.
"Мы поддержим именно тех, кто проводил и проводит взвешенную финансовую политику. Принцип распределения инфраструктурных кредитов будет следующим: чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов", - пояснил Путин.