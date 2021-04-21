https://ria.ru/20210421/kredity-1729256337.html

Путин предложил реструктуризировать кредиты регионам на борьбу с COVID-19

Путин предложил реструктуризировать кредиты регионам на борьбу с COVID-19

Президент России Владимир Путин выступил с предложением реструктуризировать до 2029 года бюджетные кредиты регионам, предоставленные в 2020 году для... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T12:58

2021-04-21T12:58

2021-04-21T13:55

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступил с предложением реструктуризировать до 2029 года бюджетные кредиты регионам, предоставленные в 2020 году для противодействия пандемии.Глава государства напомнил, что срок таких кредитов истекает уже через два месяца - 1 июля."Предлагаю пролонгировать их до 2029 года", - подчеркнул президент."Мы поддержим именно тех, кто проводил и проводит взвешенную финансовую политику. Принцип распределения инфраструктурных кредитов будет следующим: чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов", - пояснил Путин.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

послание президента федеральному собранию в 2021 году, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, экономика