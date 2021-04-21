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Путин предложил реструктуризировать кредиты регионам на борьбу с COVID-19
Путин предложил реструктуризировать кредиты регионам на борьбу с COVID-19
Президент России Владимир Путин выступил с предложением реструктуризировать до 2029 года бюджетные кредиты регионам, предоставленные в 2020 году для... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T12:58
2021-04-21T13:55
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
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владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступил с предложением реструктуризировать до 2029 года бюджетные кредиты регионам, предоставленные в 2020 году для противодействия пандемии.Глава государства напомнил, что срок таких кредитов истекает уже через два месяца - 1 июля."Предлагаю пролонгировать их до 2029 года", - подчеркнул президент."Мы поддержим именно тех, кто проводил и проводит взвешенную финансовую политику. Принцип распределения инфраструктурных кредитов будет следующим: чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов", - пояснил Путин.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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послание президента федеральному собранию в 2021 году, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, экономика

Путин предложил реструктуризировать кредиты регионам на борьбу с COVID-19

12:58 21.04.2021 (обновлено: 13:55 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкЕжегодное послание президента РФ Федеральному Собранию
Ежегодное послание президента РФ Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступил с предложением реструктуризировать до 2029 года бюджетные кредиты регионам, предоставленные в 2020 году для противодействия пандемии.
"Предлагаю провести реструктуризацию тех бюджетных кредитов, которые были предоставлены регионам в прошлом году для реализации мер, связанных с противодействием эпидемии. Мне кажется, это справедливо", - сказал Путин в ходе своего послания Федеральному собранию.
Глава государства напомнил, что срок таких кредитов истекает уже через два месяца - 1 июля.
"Предлагаю пролонгировать их до 2029 года", - подчеркнул президент.
"При реструктуризации долгов регионов мы должны руководствоваться принципом справедливости. Ну, собственно говоря, как всегда. У одних субъектов Федерации объем накопленной коммерческой задолженности высокий, а другие, как известно, напротив, не набирали кредитов. Может получиться так, что они почувствуют себя в проигрыше. Так быть не должно быть и не будет", - сказал президент.
"Мы поддержим именно тех, кто проводил и проводит взвешенную финансовую политику. Принцип распределения инфраструктурных кредитов будет следующим: чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов", - пояснил Путин.
Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
Вчера, 13:00
На инфраструктурные кредиты регионам выделят 500 миллиардов рублей
 
Распространение коронавирусаПослание президента Федеральному собранию в 2021 годуКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВладимир ПутинЭкономика
 
 
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