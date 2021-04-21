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Кравчук заявил, что готов встретиться с Путиным
Кравчук заявил, что готов встретиться с Путиным
Экс-президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T16:23
2021-04-21T23:20
донецкая народная республика
владимир зеленский
дмитрий песков
москва
россия
леонид кравчук
киев
украина
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КИЕВ, 21 апр – РИА Новости. Экс-президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования в регионе.Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война".Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210421/kredity-1729145689.html
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донецкая народная республика, владимир зеленский, дмитрий песков, москва, россия, леонид кравчук, киев, украина

Кравчук заявил, что готов встретиться с Путиным

16:23 21.04.2021 (обновлено: 23:20 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛеонид Кравчук
Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 21 апр – РИА Новости. Экс-президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования в регионе.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по ситуации с безопасностью в стране, опубликованном во вторник, предложил президенту России "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война".

"Безусловно (готов – ред.). Хоть сегодня. Мне есть, что сказать Путину и есть с чем обратиться к кремлевским политикам, которые сегодня так истерически раздувают ненависть к Украине", - заявил в среду Кравчук в эфире телеканала "Украина 24", отвечая на вопрос, готов ли он встретиться с Путиным для обсуждения ситуации в Донбассе.

Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Донецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковМоскваРоссияЛеонид КравчукКиевУкраина
 
 
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