https://ria.ru/20210421/krasnodar-1729324326.html

В Краснодарском крае в этом сезоне не ожидают рекордного турпотока

В Краснодарском крае в этом сезоне не ожидают рекордного турпотока

Краснодарский край в текущем туристическом сезоне ждет большой поток путешественников, однако он не побьет рекорд 2019 года, сообщила и.о. министра курортов,... РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T16:49

2021-04-21T16:49

2021-04-21T16:52

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Краснодарский край в текущем туристическом сезоне ждет большой поток путешественников, однако он не побьет рекорд 2019 года, сообщила и.о. министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Мария Золотухина."Мы ждем большой туристический поток в этом сезоне, но нельзя сказать, что он будет рекордным", — сказала Золотухина в среду журналистам на пресс-конференции.По ее словам, рекордные цифры были зафиксированы в 2019 году. Тогда регион принял 17,5 миллиона туристов. "По прогнозным показателям в 2021 году мы ждем 14-16 миллионов гостей", — продолжила она.Золотухина отметила, что сезон 2021 года начнется в регионе раньше, чем обычно. "Он стартует с майских праздников. И мы уже видим почти стопроцентную загрузку многих объектов. Сектор четыре-пять звезд выкуплен практически полностью", — сообщила и.о. министра.Она также подчеркнула, что в Краснодарском крае за последние два года наблюдается равномерная загруженность средств размещения в любое время года.

https://ria.ru/20210415/otpusk-1728282618.html

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