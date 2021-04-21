https://ria.ru/20210421/krasnodar-1729324326.html
В Краснодарском крае в этом сезоне не ожидают рекордного турпотока
В Краснодарском крае в этом сезоне не ожидают рекордного турпотока
Краснодарский край в текущем туристическом сезоне ждет большой поток путешественников, однако он не побьет рекорд 2019 года, сообщила и.о. министра курортов,... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T16:49
2021-04-21T16:49
2021-04-21T16:52
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Краснодарский край в текущем туристическом сезоне ждет большой поток путешественников, однако он не побьет рекорд 2019 года, сообщила и.о. министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Мария Золотухина."Мы ждем большой туристический поток в этом сезоне, но нельзя сказать, что он будет рекордным", — сказала Золотухина в среду журналистам на пресс-конференции.По ее словам, рекордные цифры были зафиксированы в 2019 году. Тогда регион принял 17,5 миллиона туристов. "По прогнозным показателям в 2021 году мы ждем 14-16 миллионов гостей", — продолжила она.Золотухина отметила, что сезон 2021 года начнется в регионе раньше, чем обычно. "Он стартует с майских праздников. И мы уже видим почти стопроцентную загрузку многих объектов. Сектор четыре-пять звезд выкуплен практически полностью", — сообщила и.о. министра.Она также подчеркнула, что в Краснодарском крае за последние два года наблюдается равномерная загруженность средств размещения в любое время года.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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куда можно лететь, куда поехать, отели, отдых, туризм, туристы, новости - туризм, краснодарский край
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Краснодарский край в текущем туристическом сезоне ждет большой поток путешественников, однако он не побьет рекорд 2019 года, сообщила и.о. министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Мария Золотухина.
"Мы ждем большой туристический поток в этом сезоне, но нельзя сказать, что он будет рекордным", — сказала Золотухина в среду журналистам на пресс-конференции.
По ее словам, рекордные цифры были зафиксированы в 2019 году. Тогда регион принял 17,5 миллиона туристов. "По прогнозным показателям в 2021 году мы ждем 14-16 миллионов гостей", — продолжила она.
Золотухина отметила, что сезон 2021 года начнется в регионе раньше, чем обычно. "Он стартует с майских праздников. И мы уже видим почти стопроцентную загрузку многих объектов. Сектор четыре-пять звезд выкуплен практически полностью", — сообщила и.о. министра.
Она также подчеркнула, что в Краснодарском крае за последние два года наблюдается равномерная загруженность средств размещения в любое время года.